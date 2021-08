Desbandada occidental: los talibán comienzan a entrar en Kabul tras una ofensiva relámpago

La ofensiva talibán definitiva para hacerse con el control total Afganistán llega a su fin con la entrada de sus tropas en Kabul, ciudad donde se refugia el Gobierno legítimo del país. Desde el pasado mes de mayo en que las fuerzas estadounidenses comenzaron su repliegue y a abandonar sus posiciones sobre el terreno a lo largo y ancho del país, los insurgentes han ido conquistando capital por capital en una suerte de Blitzkrieg o guerra relámpago.

Ni los más pesimistas contaban con que las tropas talibanes llegarían hasta Kabul este fin de semana y mucho menos que comenzarían su toma. Tanto, que ni siquiera el contingente de 5.000 marines estadounidenses enviado por Biden no ha tenido tiempo de desplegarse en la capital y si misión cambia radicalmente, que pasa de apoyar a las fuerzas afganas en la defensa de la capital a, simplemente, facilitar la evacuación de una de las embajadas con más empleados del mundo.

Afghans at a visa processing office in kabul just now. One man, overwhelmed, trying to help Afghans fill out US state dept forms (in english). Desperation. Many people came up to me crying, saying the need to leave, fear for their lives as Taliban closes in on Kabul. pic.twitter.com/zDodmUsBvl