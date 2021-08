El caos se apodera del aeropuerto de Kabul, con intentos desesperados para salir

El aeropuerto internacional de Kabul ha suspendido todos los vuelos comerciales ante la situación de caos que se ha vivido en las últimas horas en la capital afgana, que ha derivado en una presencia masiva en el aeródromo de ciudadanos que buscan una vía de escape ante el avance talibán.

Después de horas de confusión, finalmente las autoridades de aviación civil han confirmado que no saldrá ningún vuelo comercial por el momento del Aeropuerto Internacional Hamid Karzai. Asimismo, han instado a la ciudadanía a evitar generar multitudes, según medios locales.

La OTAN informó el domingo de trabajos para garantizar la seguridad del aeropuerto, punto clave de evacuación para las delegaciones y ciudadanos extranjeros que intentan abandonar el país. Las fuerzas de Estados Unidos también se han desplegado en las instalaciones, en el marco de un operativo en el que participan 6.000 efectivos norteamericanos.

No obstante, el Ejercito de Estados Unidos ha suspendido temporalmente sus operaciones aéreas en el aeropuerto, según ha informado la cadena de televisión CNN, que cita a una fuente del Departamento de Defensa. El objetivo, según la misma fuente, es que los soldados despejen el aeródromo de afganos que intentan salir del país.

Las imágenes difundidas por los medios muestran a cientos de personas en el aeródromo, de donde llegan informaciones confusas que hablan de posibles disparos. Una fuente citada por la agencia de noticias rusa Sputnik habla ya de varios muertos, que serían al menos tres según ‘The Wall Street Journal’.

Asimismo, portales como Tolo News se han hecho eco de los intentos desesperados de decenas de personas por encaramarse a un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en el momento del despegue. Según este medio, varias personas habrían muerto tras caer al vacío cuando la aeronave comenzó a tomar altura.

La situación se ha precipitado tras la llegada de los talibán a Kabul, que ha supuesto la caída ‘de facto’ del actual Gobierno y la huída del país del presidente, Ashraf Ghani. Los insurgentes se han hecho con el control de la mayoría del país en menos de dos semanas.

El Gobierno de España ha anunciado el envío dos aviones a Dubái para repatriar a los españoles y traductores afganos, algo que también han hecho otros países como Alemania, que ha completado este lunes la fase inicial de la evacuación con la llegada de los primeros ciudadanos a Doha, según fuentes citadas por la agencia DPA.

La ministra de Defensa de Francia, Florence Parly, ha informado igualmente del inicio de una gran campaña de traslados, con vistas a que haya varias “rotaciones” entre Afganistán y Emiratos Árabes Unidos para agilizar la evacuación de los ciudadanos galos.

Por parte de Italia, este lunes se espera la llegada a Roma de un primer vuelo con 50 nacionales italianos y 20 antiguos colaboradores, según fuentes de Defensa citadas por Adnkronos. El ministro de Exteriores, Luigi Di Maio, ha explicado que sólo quedará en Kabul una representación diplomática mínima.

