La delirante carta de un restaurante que no supo traducir al inglés ‘pimientos de Padrón’

La hostelería está siendo un filón de virales este verano. Si bien podríamos prescindir de algunos de ellos —por ejemplo, de las denuncias de ofertas laborales abusivas como esta—, otros son tan jugosos como inocentes aunque el bochorno no se lo quita nadie a sus responsables. Hablamos, en este caso, del mundo de las cartas y menús de los restaurantes, sobre todo de las que están traducidas al inglés con más pena que gloria.

No es la primera vez que se han dejado caer por La Jungla y no será la última. En nuestro recuerdo, sin ir más lejos, aquel gazpacho with guarnición de un restaurante de Cáceres. Ahora la afrenta en cuestión la han sufrido los pimientos de Padrón y lo han hecho, según el tuitero que ha compartido la imagen viral, en un restaurante ubicado precisamente en el municipio coruñés, así que tiene más delito si cabe.

El tuitero vasco Asier K. compartía la fotografía de la carta y decía que había sido “visto en Padrón”. Si nos fijamos, al lado de los calamares, las croquetas, el jamón asado o la zorza se encuentran los famosos pimientos. Para facilitar la tarea a las personas que no entienden el español, casi todos los platos están traducidos al inglés y basta con fijarse un poco para ver que hay algo que chirría sobre manera:

Unas votan y otras non.



Padronen bertan ikusia oraintxe bertan. pic.twitter.com/mm7VmLFyzQ — Asier K (@asier_k) August 14, 2021

Queriendo decir “pimientos de Padrón (temporada)” han puesto “Peppers of electoral roll (period)”, traduciendo Padrón —que no sería necesario traducir, puesto que es un topónimo— como “censo electoral” o “padrón”. También “temporada” por “period” cuando debería ser “seasonal”.

Para agrandar la mofa, el tuitero ha añadido —valiéndose del refrán que acompaña a este alimento gallego “que unos pican y otros no”—, que “unas votas y otras no”. En un segundo tuit, confirmando que se había decantado por los pimientos, como no podía ser de otra forma cuando uno está en la localidad, compartió una imagen de los pimientos verdes fritos y sentenció diciendo que eran los mejores “election rolls” que había probado nunca:

Best election rolls ever pic.twitter.com/VYndPRxq8A — Asier K (@asier_k) August 14, 2021

Miles de reacciones han viralizado la carta del restaurante, del que no se han dado más datos. También han añadido algunas otras hilarantes traducciones y comentarios irónicos como estos: