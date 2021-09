Alfonso Cabello: “Podemos garantizar que se trabaja para que haya concurso y galas del Carnaval”

Alfonso Cabello es el concejal de Fiestas de Santa Cruz de Tenerife. / Fran Pallero

Detrás del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife hay miles de personas que, cada año, dedican tiempo, esfuerzo y dinero para hacer de la fiesta chicharrera la mejor del mundo, con permiso del Carnaval de Brasil. Sin embargo, el decreto del Gobierno que regula las medidas para prevenir la propagación de la COVID ha puesto en serio riesgo la fiesta, puesto que, tal y como apunta el concejal de Fiestas de Santa Cruz, Alfonso Cabello, “el artículo 25.9 del decreto establece que no se podrá celebrar ningún evento multitudinario en ninguna de las fases ni en Canarias ni en Santa Cruz”. El edil reconoce que, hasta la publicación del decreto, “pensábamos que en fase 1 o 2 se podrían hacer determinadas cosas, siempre en función de la evolución de la pandemia, algo que ahora queda en el aire”.



Aún así, Cabello lanza un mensaje de tranquilidad a los grupos del Carnaval que, en caso de retomar la fiesta como era antes de la pandemia, tendrían ya que estar ensayando. “Debemos diferenciar dos cosas, el Carnaval en la calle y el de galas y concursos. Con respecto al primero, no soy optimista. Creo que no se va a poder celebrar en la calle hasta que superemos la pandemia. Aún así, será en octubre cuando se tome una decisión definitiva, una decisión que no me corresponde solo a mí”. “Con respecto al segundo aspecto -continuó-, lo que puedo garantizar a día de hoy es que el Ayuntamiento está trabajando para que haya concursos y galas, con la colaboración económica a los grupos del carnaval para que eso suceda”.



El edil avanza que en las próximas semanas se irá sentando con los grupos para consensuar las propuestas en las que Fiestas ya trabaja, y que pasan, como apunta Cabello, por la modificación de las bases y la puesta en marcha de una serie de medidas dirigidas a garantizar la seguridad.



“Estamos trabajando en dos líneas paralelas. Una es adaptar las bases de los concursos, partiendo del caso real de que los grupos tengan menos tiempo de ensayar, algo que, con el decreto del Gobierno de Canarias, al no permitir la apertura de los locales municipales en la actual fase 3, ya es una realidad”.



Según el edil, atendiendo a lo que le cuentan los grupos, “trabajamos con la idea de un solo tema, ya que ellos nos dicen que necesitan al menos dos meses para cada actuación que preparan, con lo que, si empiezan a ensayar en diciembre, tendrán tiempo suficiente”.



Pero el problema, como admite Cabello, es cómo van a ensayar los grupos con las limitaciones que impone la pandemia y el decreto del Gobierno de Canarias. “Estamos viendo, en función de algunas disciplinas, si se pueden dividir por voces, cuerdas, para que puedan ensayar en grupos más reducidos, y que luego tengan la oportunidad de ensamblar la actuación en un segundo momento, en el que hayan mejorado las condiciones sanitarias”. “Para ello -continúa Cabello-, estamos incluso barajando que el Organismo Autónomo de Fiestas identifique y facilite algunos espacios donde puedan reunirse grupos completos para ensamblar los temas”. El edil menciona puntos como el Recinto Ferial, el Pabellón Municipal de Deportes o la explanada del muelle para este ensayo final con todos los miembros de los grupos en cuestión.



“Nosotros vamos a poner eso sobre la mesa. Pero no perdemos de vista que, con el decreto actual y en la fase en la que estamos, también eso sería imposible, pero confiamos en que en diciembre sí lo sea”.



Cabello no descarta estudiar más medidas, como por ejemplo las que han propuesto desde la Federación de Grupos del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, que han planteado a su Ayuntamiento cuestiones como disminuir el número mínimo y máximo de componentes, o que los miembros de los grupos, para ensayar deben tener certificado de vacunación.

Vacunas

Con respecto a solicitar el certificado de vacunación, admite el edil de Fiestas que podría solicitarse, pero solo cuando los grupos actúen en eventos contratados por el Ayuntamiento. “Cuando vengan al Recinto Ferial a ensayar o actuar, les puedo exigir el certificado, pero cuando ellos van a ensayar, se rigen por el reglamento de esos locales”, explica.



Aún así, Cabello avanza que sí que se está trabajando en la implementación de medidas para garantizar la seguridad relacionada con la COVID. “Estamos trabajando en un decálogo de buenas prácticas de los locales de ensayo, en el que estamos barajando solicitar una declaración jurada, que sea condición indispensable su aceptación y cumplimiento, para participar en las bases. También se plantea que haya un responsable COVID, para que certifique que cuando se junten, lo hagan conforme a las recomendaciones sanitarias. Su responsabilidad es la de tener un listado actualizado a disposición de la organización, de quiénes han ido a ensayar cada día”, indica.



El edil de Fiestas no quiere terminar sin insistir en que “habrá celebración de concursos y galas”. “Yo les diría a los grupos que vayan preparando sus diseños, reservando sus telas, que los letristas y compositores trabajen en los temas, que probablemente habrá un menor número de canciones, pero creo que va a volver a haber concursos y galas”.

Incomunicación

El concejal de Fiestas valora que el Gobierno de Canarias haya querido unificar medidas respecto a la COVID con el decreto publicado el lunes, pero lamenta que lo haya hecho, “una vez más”, sin hablar con nadie, especialmente en un tema tan sensible como el Carnaval, “la única fiesta de interés turístico internacional que hay en Canarias, que es cierto que hay varios carnavales menores, como el de Las Palmas de Gran Canaria, pero creo que Santa Cruz se merecía una reunión específica para abordar con frialdad la celebración de la fiesta”.