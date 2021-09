Cabello: “La falta de respuesta del Gobierno canario pone en riesgo el Carnaval”

Alfonso Cabello es el concejal de Fiestas de Santa Cruz. / Fran Pallero

A pesar de la buena disposición que trasladó el Gobierno de Canarias al Ayuntamiento de Santa Cruz para reunirse y abordar la celebración de la Navidad y el Carnaval en la capital, casi una semana después, tal y como confirmó a DIARIO DE AVISOS el concejal de Fiestas, Alfonso Cabello, aún no se ha producido ningún tipo de comunicación. “Aquí sigo con el teléfono en la mano esperando una llamada que no llega”, apuntó el edil con claro malestar por esa falta de comunicación.



“Lo que queda claro para nosotros es que la falta de respuesta del Gobierno de Canarias pone en riesgo la celebración de la Navidad y de los Carnavales”. Y es que, aunque desde la concejalía de Fiestas se sigue trabajando para la celebración del próximo Carnaval, lo cierto es que, con el decreto publicado por el Gobierno canario, se complica muchísimo que pueda haber una fiesta en 2022 más parecida a 2019 que a 2020, tal y como pretende el área que dirige Alfonso Cabello.



Esta misma semana el edil de Fiestas ha seguido manteniendo contacto con los grupos para el diseño de las bases de los concursos y galas que se adapten a la nueva realidad. Como ya ha dicho en otras ocasiones Cabello, “trabajamos para que haya concursos y galas, pero si los grupos no se pueden reunir para ensayar, nos lo ponen muy difícil”.