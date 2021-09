El mundo del deporte se vuelca con La Palma y sus habitantes

El mundo del deporte no se ha quedado impasible ante el caos y destrucción que ha causado la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Las redes sociales fueron ayer el altavoz escogido por cientos de personas, entidades y clubes para mostrarle su solidaridad al pueblo palmero. Innumerables muestras de apoyo que también representan los valores del mundo del deporte.



En el ámbito regional, la mayoría de clubes representativos de las Islas lanzaron mensajes de apoyo a través de sus perfiles. El CD Tenerife fue uno de los primeros. El mismo día que el volcán comenzó a arrojar material desde sus entrañas, el club presidido por Miguel Concepción organizó un aplauso masivo de sus aficionados en la previa del choque disputado contra el Mirandés. Más de 9.000 personas se levantaron de sus butacas en el Heliodoro para ovacionar a los palmeros



El máximo dirigente del club, natural de La Palma, puso ayer mismo a disposición de las instituciones el club para lo que hiciera falta. “Desde el CD Tenerife ponemos a disposición de la isla todo lo que necesiten. Es un cambio total en la vida. A todas las personas que han perdido sus casas, que muchas son mayores, supone perderlo todo”, expresó Concepción en la Cadena Cope. Él mismo ha estado a punto de ser uno de los afectados, pues uno de sus terrenos se libró del paso de la alargada lengua de lava. “La evolución que ha tenido el volcán nos separa un poquito del lugar de la erupción, de momento mis terrenos han escapado, pero todo puede cambiar en cualquier momento. En mi finca se estaba trabajando en un refugio de montaña para senderismo, ahora habrá que esperar”, explicó.



También, la UD Las Palmas arrimó el hombro. El cuadro amarillo se midió ayer en El Plantío al Burgos y sus jugadores disputaron el choque con una camiseta en la que se podía leer “Fuerza La Palma”. “2.378 kilómetros nos separan hoy de la Isla Bonita y, a pesar de la distancia, nuestro corazón sigue con los palmeros”, escribió en sus redes el club grancanario.

Desde infinidad de puntos del territorio peninsular y de cientos del planeta también llegaron muchos mensajes de apoyo.



Deportistas como Pau Gasol, David Silva, Pedro Rodríguez, Thibaut Courtois, Lucas Vázquez, Óscar Pereiro, Sergio Rodríguez, Carla Suárez o Astou Ndour, entre otros muchos, desearon lo mejor a la Isla Bonita.

Desde Japón, Andrés Iniesta, actual jugador del Vissel Kobe, publicó un mensaje en sus redes sociales para transmitir “mucha fuerza” a La Palma y “mucho ánimo a todos los amigos de El Paso y Todoque”.



Pedro Rodríguez también expresó su solidaridad desde Roma. “Todo mi apoyo y solidaridad para los habitantes, cuerpos de emergencias e instituciones de #LaPalma en estos momentos difíciles. Mucha fuerza y ánimo!”, afirmó el atacante tinerfeño de la Lazio.



Astou Ndour, pívot de la selección nacional de baloncesto criada en Canarias, expresó que sigue “con mucha atención todo lo que está sucediendo en #LaPalma”. “Ya sabéis lo que las Islas Canarias representan para mí. Mucho ánimo a l@s afectadas y mucha precaución”, apuntó.



En términos similares se expresaron el campeón mundial de baloncesto Sergio Rodríguez, la tenista Carla Suárez, el futbolista David Silva o el jugador Roque Mesa, todos ellos canarios.

Suspensiones

El volcán de Cumbre Vieja también paraliza el mundo del deporte palmero. Ayer algunos organizadores de carreras se vieron obligados a aplazar sus pruebas.



Es el caso de la empresa palmera Ociosalud, que, de común acuerdo con el Ayuntamiento de Villa de Mazo, decidieron aplazar, sin fecha, la tercera edición de la Travesía a Nado Playas de Mazo, que estaba prevista celebrarse el próximo 2 de octubre en la playa de La Salemera, “debido al nivel de semáforo rojo por erupción volcánica en la Isla, por responsabilidad y por respeto a las personas afectadas por dicha erupción”.



Por su parte, la Transvulcania, un evento de carácter internacional, mantiene un compás de espera antes de tomar una decisión. “El Comité Organizador de Transvulcania está siguiendo la evolución de la erupción del volcán. Permanezcan atentos a nuestras redes sociales y web, donde se anunciarían novedades si las hubiera”, comunicó ayer la prueba de trail, organizada directamente por el Cabildo de La Palma a través de Sodepal.



También, el fútbol se verá afectado. El Mensajero, el Atlético Paso y la SD Tenisca deberían seguir compitiendo el próximo fin de semana en sus respectivas categorías, pero ninguno de esos equipos piensa ahora en la pelota. “El partido está ahora mismo en stand by. De aquí al miércoles o jueves se decidirá. Hablamos con el Vera. No queremos suspenderlo rotundamente, preferimos esperar. Veremos si reanudamos los entrenamientos y la erupción cesa o no y la postura que adoptamos junto al Ayuntamiento de El Paso”, explicó el presidente del Atlético Paso, Williams Nazco.