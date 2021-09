La Palma podría obtener cientos de millones en ayudas europeas

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Layen

Jorge Berástegui/Agencias

La Palma podría optar a varios cientos de millones de euros de ayudas europeas para la reconstrucción de las zonas que queden arrasadas por el volcán. Así lo afirmó ayer a este periódico el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar, que explicó que la U.E dispone de un fondo de solidaridad para este tipo de catástrofes naturales. Una posibilidad que quizá aliviaría algo la situación de angustia que tienen que estar sintiendo quienes lo están perdiendo todo bajo la lava.

Según explica López Aguilar, que es presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, es el Gobierno de Canarias quien tiene que pedir al Gobierno de España que solicite la activación de estos fondos a la Comisión Europea. Para que una región ultraperiférica como Canarias pueda acceder a este fondo, los daños producidos deben ser del 1% del PIB. Si se utiliza la cifra de 2019, con un PIB de 47.164 millones, los daños deberían alcanzar los 470 millones, algo que el eurodiputado considera perfectamente factible dada la cantidad de infraestructuras, viviendas y cultivos que se están viendo afectados por la erupción. Pero si la cifra se calculara usando el PIB de 2020 -que no está publicado, pero que se puede estimar- serían solo unos 370 millones, pues ese fue el año de máxima afección de la pandemia y el PIB se desplomó 20 puntos.

Los daños producidos no equivalen a la cantidad exacta que vaya a recibir La Palma en ayudas para la reconstrucción de la zona, pero sí pueden servir de orientación de por dónde puedan ir las cantidades, explica López Aguilar. “Como en todo, hay que iniciar un proceso de negociación y persuasión”, afirma. El eurodiputado explica que, durante el anterior Mecanismo Financiero Plurianual, entre 2014 y 2020, se gastaron 5.000 millones de euros en este tipo de ayudas. Todo lleva un proceso, “porque en la U.E nada cae del cielo de forma instantánea”.

Más a corto plazo, hay también unas ayudas de emergencia dentro del programa de protección civil de la U.E. “Existe una previsión para activarlo en doce semanas a partir de los hecho catastróficos de los que se trate”, aclara López Aguilar. Son fondos para ayudar a “la cooperación entre autoridades nacionales, regionales y locales de protección civil, para aumentar la concienciación de la población ante catástrofes, para hacer campañas de comunicación, para minimizar los riesgos y actuar en zonas afectadas”. Hay 1.263 millones del presupuesto europeo en vigor para este tipo de ayudas.

Dentro de ese sistema europeo de protección civil, ya estaba ayer ayudando el Copérnico, programa europeo de observación por satélite cuya colaboración fue solicitada por parte de Protección Civil y Emergencias nacionales para ayudar a seguir la evolución de las erupciones del volcán. “Estamos en contacto con las autoridades españolas para proveer apoyo adicional de ser necesario”, aseguraba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un mensaje compartido en la red social Twitter, en el que también mostraba su apoyo a “todas las personas en las Islas Canarias”. Desde la misma red social, la cuenta de la Comisión Europea señalaba que se usará el satélite Sentinel 2 “para tener controlada la zona”, y compartió una primera imagen de la isla de La Palma.

Por su parte, el comisario de Gestión de Crisis, Janez Lenarcic, subrayó que Bruselas “sigue de cerca la erupción volcánica en la isla de La Palma”. Además, destacó que el Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias está en contacto con las autoridades españolas de protección civil.

“La Comisión Europea está monitorizando de cerca la situación y, por supuesto, está lista para ayudar”, dijo el el comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca de la UE, Virginijus Sinkevicius Sinkevicius, quien estaba de reunión con el ministro de Agricultura español, Luis Planas, pero que no se aventuró a explicar en qué pueden consistir esas ayudas. “Estamos analizando la situación y nuestra unidad de protección civil está concentrada en este caso, aún no conocemos la escala y esperamos a lo que los científicos digan. Cuando tengamos una visión concreta, sacaremos conclusiones, no vamos a apresurarnos”, aseguró.

Por su parte, el eurodiputado palmero del PP, Gabriel Mato, reclamó a la UE “un compromiso de solidaridad efectiva para tratar de paliar los daños” por la erupción volcánica en una reunión de urgencia que ha mantenido con el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas. En un comunicado, el parlamentario explicó que se ha reunido con Schinas para pedirle que se haga un seguimiento de las consecuencias de este episodio volcánico y así poder canalizar cuanto antes posibles acciones de la Unión Europea. Según López Aguilar, está “en contacto” con Elisa Ferreira, socialista portuguesa y comisaria de política regional y de cohesión de la U.E, que tiene “toda su disposición a conversar con el presidente del Gobierno canario para informarle de los mecanismos de activación del fondo de solidaridad ante catástrofes naturales”.