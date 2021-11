Aythamy Afonso, una firme promesa de la marcha canaria

El pasado domingo se celebró el Gran Premio de Marcha Ciudad del Prat, Memorial Moisés Llopart-Jordi Llopart, organizado por el Club de Atletismo Pratenc de Barcelona. El atleta tinerfeño Aythamy Afonso, del Club Atletismo Arona, logró alzarse con el título del memorial en la distancia absoluta de los 10.000 metros marcha en pista. El corredor, entrenado por el mítico Basilio Labrador, estableció la segunda mejor marca canaria absoluta de todos los tiempos, con un crono de 43:21:9.

“Sabíamos que estaba muy bien preparado y que cada día va a más, pero me sorprendió su forma de afrontar la competición y su tiempo final”, comentó el propio Basilio Labrador, quien fija el próximo objetivo de una de las grandes esperanzas de la marcha canaria. “Seguiremos trabajando para realizar un buen Campeonato de España de 35 kilómetros, que se celebra el próximo 30 de enero en Lepe, Huelva”, concluyó el preparador.

Por su parte, Aythamy se siente muy contento de su participación en la prueba catalana. “Ganar un memorial que lleva el nombre de Jordi Llopart, que fue entrenador de Basilio y el gran referente de la marcha española, me enorgullece mucho. Me siento muy satisfecho. Cada día me encuentro mejor, con más confianza. Mi deseo es seguir aprendiendo con la ilusión de mejorar cada año”, explicó el joven atleta.

“Fue una pasada hacer esa marca en la cuna de la marcha española, que es la pista Moisés Llopart. Esta acompañó, el tiempo también y, al final, el trabajo salió. Yo estaba seguro de mis posibilidades y tenía claro lo que tenía que hacer. Me sentí orgulloso por el trabajo que se había hecho. Cumplí con las previsiones y se logró un buen resultado”, explicó el atleta durante una entrevista concedida a Radio Realejos.

Aythamy considera que está madurando en cuanto a su preparación, que se demostró en esta competición. “Para mí ha sido un salto de calidad enorme esta competición, tanto en el apartado técnico, como físico y psicológico. Ya no tengo tantas inseguridades a la hora de competir”, expresó el marchador, que practica su deporte favorito mientras cursa la carrera universitaria de Historia.

Con tan solo 20 años, Aythamy es una de las mayores promesas de la marcha canaria. Sabe que le queda un largo camino por delante, pero también que no estará solo a la hora de recorrerlo. Le acompañará Basilio Labrador, mito del atletismo canario y español.