“El problema no es China sino el coste del transporte impuesto por las navieras”

José (Pepe) Gestoso es propietario de Mármoles Gestoso, una empresa de capital 100% canario creada en 1988 y que prácticamente está presente en todas las obras de las Islas. Mucha de la actividad de la empresa se desarrolla en el puerto capitalino debido a su enorme capacidad de importación. Y es precisamente ahí donde se encuentra con muchas dificultades. En una entrevista concedida a DIARIO DE AVISOS asegura que el problema no es de China, sino del coste del transporte y del pool de las navieras.

-¿Qué está pasando en los puertos de todo el mundo?

“Bueno lo que está pasando no es de ahora. Llevamos año y medio en esta situación y cuando preguntas la excusa es que es una crisis mundial. Los impuestos que estamos pagando, en teoría para darnos un servicio, no sirven para nada. Este problema del que avisé hace más de un año sigue sin estar en el orden del día de la agenda política. Nos estamos quedando sin mercancía, la repercusión de los costes se están disparando, la economía se está colapsando porque no hay comercio… y todavía siguen sin darle importancia. Estamos esperando a que llegue el lobo. ¿Cómo vamos a subsistir si en Canarias todo viene de fuera?”.

-Es cierto que nosotros habíamos hablado y ya me había mencionado el tema de los fletes, pero ahora la economía se ha puesto a funcionar.

“El problema es que los puertos siguen colapsados con miles de contenedores y los barcos no han puesto más en línea para desatascar…”.

-¿Por qué?

“Porque no les interesa. Las navieras están ganando mucho más que antes de la crisis. Mire, antes había rotaciones y barcos suficientes, pero después de colapsarse los puertos de China por la COVID, el resto también se pararon. Al no haber comercio internacional se quedaban los contenedores y no había retorno. No hay barcos, no hay espacio y no hay contenedores. Y las navieras han visto el negocio y no meten más barcos. ¿Tú sabes lo que es un flete de 1.200 dólares venderlo ahora a 6.800? Y esto repercute en la economía porque no tienes capacidad para comprar un producto cuando le aplicas un aumento en su costo como consecuencia del incremento del transporte. A ello le unes que los impuestos se aplican directamente sobre el transporte, no sobre la mercancía… Estamos cargándonos la gallina de los huevos de oro. Y, por si fuera poco, hay que añadirle las cláusulas de las navieras: tu cierras el booking y hay un mejor postor de otro país que puja por ese contenedor que ya has cerrado, y te lo pueden clausurar sin indemnizarte y sin darte explicaciones de ningún tipo porque eso te lo ponen ya en el contrato cuando haces el booking”.

-Las navieras tienen un monopolio que hacen lo que quieren.

“No, no, es un pool, que están prohibidos y antes se penalizaban, pero ahora como que todo el mundo ha mirado para otro lado y se ha centrado en la pandemia. Hasta que las autoridades de los países que mandan en el mundo como son China, Estados Unidos, Rusia y también Europa no se pongan de acuerdo para exigirles que se agilicen las rutas y se aumente la conectividad, ésta situación no variará”.

-¿Puede haber desabastecimiento de materias primas?



-¿Dependemos mucho de países productores como China?

“El problema no es de China. El país se paró y desde hace tiempo está funcionando, el problema está en los costes de transporte. Todos los países acuden al país asiático porque tiene unos costes de producción mucho más baratos. Tiene su lógica. Mire, le pongo un ejemplo claro. Usted no se acordará, pero en Canarias estaban los paperos, que eran los que producían las papas en las Islas, pues cuando había mucha producción de papas, las congelaban y las metían en cámaras, para que no hubiera en el mercado y así venderlas más caras. Pues esto es lo mismo. Las 6 navieras de transporte más importantes del mundo se han puesto de acuerdo y están haciendo lo mismo que los paperos”.