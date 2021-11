Marilia Monzón, la artista canaria que canta a los alisios, volcanes y tabaibas

Marilia Monzón, cantante canaria, presentará canciones inéditas de su álbum La marea el próximo tres de diciembre en Tenerife. DA

Las tabaibas, los vientos alisios y los volcanes son parte del paisaje sonoro que ha creado la cantante canaria Marilia Monzón (Gáldar, 2000) en su primer álbum, titulado La marea. La artista se dio a conocer en el año 2019 gracias al programa Operación Triunfo y, dos años más tarde, ha plasmado su estilo en canciones que evocan a su tierra y que también toman de inspiración ritmos de Latinoamérica. El próximo tres de diciembre actuará en Tenerife, en la sala de conciertos El Búho, en la que dará un concierto en acústico y presentará temas inéditos.

Su álbum está lleno de referencias a Canarias, ¿cómo fue el proceso a la hora de componer las canciones que lo integran?

“Cuando empecé en el mundo de la música mi familia y, sobre todo, mi abuelo, me repetían continuamente que no me podía olvidar de mi tierra y de mis raíces, que las llevara siempre conmigo. Por eso me gusta llevar ese trocito de mí que es mi tierra, donde nací, donde crecí y donde tengo a mi familia y a muchos de mis amigos y amigas. Siempre he querido mezclar un poco esas raíces canarias con las raíces latinoamericanas que también han estado muy presentes durante toda mi vida”.

Tabaibas, senderos, volcanes, vientos alisios… la naturaleza parece tener un papel relevante en sus letras

“Pues sí. Al final tengo muy presente mi tierra, los lugares a los que voy siempre y, por supuesto, los vientos alisios, ¡cómo no iban a estar en algunas de mis canciones los alisios! En realidad, pensé mucho en qué aspectos quería coger de la naturaleza de nuestro Archipiélago”.

Hablando de las Islas, se ha mudado a Madrid y ha plasmado lo que esto ha supuesto en la canción Trazando rutas. ¿Cómo lleva la morriña hacia su tierra de la que habla en ese tema?

“Pues eso, tengo totalmente morriña. Aunque desde que tenía dieciséis años tenía muy claro que me quería ir de mi casa para estudiar fuera. Mis padres al principio, sobre todo mi madre, no lo toleraban demasiado y solo me dejaron irme a estudiar a la Isla de al lado, a Fuerteventura, donde me matriculé en Enfermería. Y bueno, casualidades de la vida, los caminos se me truncaron un poco y los planes, también. En la vida no puedes planear nada, porque cuando menos te lo esperas todo cambia, y eso fue lo que me ocurrió, que justo antes de marcharme a Fuerteventura me fui a Barcelona a concursar en Operación Triunfo y cuando volví a Canarias me di cuenta de que mi vida debe estar en Madrid. Por temas de grabaciones y demás tenía mucho que ir a la capital, así que era lo que tenía que hacer, aunque, por supuesto, siempre que puedo me escapo para venir a nuestro paraíso”.

Hablando de Operación Triunfo, que es un programa en el que se promueve que un joven artista encuentre su propio estilo, ¿cree que ha logrado plasmar su verdadera esencia en La marea?

“Sí, completamente. Al final, Operación Triunfo ha sido un gran altavoz para yo poder llevar mi música a donde quiero. Este programa da una visibilidad increíble y yo siempre estaré agradecida por eso, por darme la oportunidad de sacar mi música, de contar mis historias a través de las canciones y mostrar un trocito de mí. Es todo un orgullo y un sueño hecho realidad. Y tampoco puedo olvidarme de las personas increíbles que conocí gracias a ese programa. Mis compañeros de OT, por ejemplo, se han convertido en amigos”.

¿Y por qué esa inspiración desde Latinoamérica que mencionó antes?

“Desde muy joven me empecé a interesar en el sonido, más allá de las buenas canciones. Un día, de repente descubrí a Natalia Lafourcade. Yo estaba escuchando Spotify, me salió una canción suya y me enamoré de su voz así como de lo que transmitía con sus letras. Yo solo tenía 14 años y era un poco raro que una niña de esa edad escuchara música tan tradicional. Así que justo cuando me dan la oportunidad de empezar mi proyecto musical, me siento un poco a ver qué es la música que yo escucho y descubro que, más allá de lo que pueda escuchar una chica de 18 años, había muchas referencias latinoamericanas. Entonces fue cuando me di cuenta de que realmente lo que yo quería hacer era mezclar mis raíces con sonidos del otro lado del charco”.

Además de Natalia Lafourcade, ¿qué otros artistas escucha?

“Pues mira, Jorge Drexler, Carla Morrison, Mon Laferte o Juan Pablo Vega han formado parte de mis referencias. Y también mucha gente de España, como Dani Martín o Valeria Castro, que con esta última he tenido la suerte de compartir muchos momentos. Yo en lo que me baso es que las canciones que escucho y me inspiran tengan mucha verdad y cuenten historias bonitas”.

La artista se inspira en cantantes de Latinoamérica como Natalia Lafourcade o Mon Laferte. DA

¿Qué tal está siendo llevar a los conciertos sus propias canciones?

“La verdad es que es muy gratificante. En julio tuve la oportunidad de presentar mi proyecto en Gran Canaria, en Talleres Palermo, y me gustó mucho ver cómo la gente te escucha y se sabe algunas canciones que cantan contigo o te aplauden… Estoy muy agradecida y sobre todo me alegra que todo se vaya reactivando porque al final llevamos un año un poco difícil en cuanto a la cultura”.

¿Está logrando componer entre actuación y actuación?

“Va por rachas. Hay veces que no compongo absolutamente nada y otras que me salen todas las canciones de un tirón. Estoy muy feliz porque voy a poder presentar las nuevas composiciones en Tenerife y estoy deseando que la gente las pueda escuchar”.

Entonces, ¿habrá temas inéditos en el concierto acústico del 3 de diciembre?

“Sí, sí, habrá muchas primicias”.

Es la segunda vez en unos pocos meses que viaja a Tenerife…

“Sí, estuve hace muy poco en Icod de Los Vinos y la próxima vez nos veremos en La Laguna. Yo me muero de ganas porque no sé qué pasa en Tenerife, que están todos mis primeros comienzos: mi primer casting de Operación Triunfo y el primer concierto de mi proyecto. Además, ahora encima voy a presentar por primera vez mis canciones en acústico, que va a ser como un ambiente más íntimo. Entonces no sé qué pasa con Tenerife, pero ahí están realmente todas mis primeras veces”.