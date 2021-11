Raphael: “Canarias siempre ha estado muy presente desde que empecé con 15 años”

Raphael ofrece este jueves un concierto de su gira ‘Raphael 6.0’ en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. / Fran Pallero

El artista Raphael presentó este martes en el Hotel Contemporáneo de Santa Cruz de Tenerife su gira por Canarias, en la que celebra sus 60 años sobre los escenarios con su espectáculo Raphael 6.0. Los dos conciertos previstos se llevarán a cabo este jueves en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife y al día siguiente en el Gran Canaria Arena de Las Palmas de Gran Canaria.

Raphael aseguró en rueda de prensa que desde que inició su carrera con 15 años “Canarias ha estado siempre muy presente”. El artista derrocha energía y así lo aseguraba transmitiendo a los medios que mientras pueda va a seguir en los escenarios y que “hay Raphael para rato”. “No se qué habría sido de mi vida si no me hubiera dedicado a esta carrera”, apuntó.

El cantante subrayó que sigue teniendo ganas de más, y ese es quizá el “secreto” de su dilatada trayectoria: le “gusta muchísimo” su profesión “y hacer disfrutar a la gente, más”. Lo veo como un sacerdocio… un poquito más divertido, pero muy esclavo”, dijo.

Raphael se mostró muy agradecido al público, ya que allá a donde va siempre lo reciben “con mucho amor y mucho respeto”, comentaba el artista visiblemente feliz en su comparecencia. El jiennense bromeó con que en la profesión de artista “lo famoso” es acudir a cenas, dejarse ver en actos, pero “yo nunca he ido a eso, nadie me ha invitado. Lo mío ha sido trabajar y descansar para seguir trabajando. Gracias a Dios que mi familia me apoya en todo. Si no, me habría mandado a pasear”, confesó entre risas.

¿Queda, pues, Raphael para rato? “Me temo muy mucho que sí”, aclaró el propio cantante, porque se siente “muy bien de facultades, de ganas, ilusión, y el público cada vez está más conmigo”. Del público, de su público, que es “de todas las edades”, sostiene palabras de agradecimiento, primero porque “es muy educado” y en los conciertos “se ponen de pie, aplauden y se vuelven a sentar en su sitio”. Y segundo porque le dejan cantar temas nuevos, aunque no le perdonarían que no incluyera en el repertorio clásicos como Yo soy aquel, Escándalo o Mi gran noche, un éxito intergeneracional que suena en toda boda, comunión o festividad que se precie. “Estoy de propina”, asumió con ironía. Y a propósito de novedades, avanzó que Pablo López está componiendo íntegramente un disco para él, en el que será la primera vez que le entrega su “confianza” a otra persona que no sean Manuel Alejandro o José Luis Perales.

De Perales afirmó que habló con él en Murcia y le dijo que compusiera canciones para él, que no se piensa retirar. Pero antes de ese trabajo, concretamente este viernes, saldrá a la venta su nuevo disco, Raphael 6.0, grabado en dos conciertos que ofreció en el Wizink Center de Madrid, y que fue el primer espectáculo en celebrarse en España tras la peor parte de la pandemia. Raphael admitió que sigue teniendo nervios antes de cada concierto, pero “de otra manera” que en sus primeros años.

Las entradas para los espectáculos de mañana y pasado se pueden comprar en www.newevent.es y en www.entradas.com. Ambos conciertos empezarán a las 21.00 horas con apertura de puertas a las 19.00 horas, una medida que permitirá una entrada ordenada y cumpliendo con todas las medidas sanitarias, garantizando de esta manera que el espectáculo sea seguro para todos y todas.

Con más de 100 millones de discos vendidos y un disco de Uranio, solo a la altura de otras leyendas como Michael Jackson, Queen y AC/DC, Raphael, uno de los artistas más reconocidos en todo el mundo, regresa a Canarias. En este espectáculo repasará cada década de su vida artística, además de las canciones que siempre quiso cantar pero que no llegó a grabar hasta ahora, acompañadas de amigos artistas como Luis Fonsi, Manuel Carrasco, Vanesa Martín, Gloria Trevi, Pablo Alborán, entre otros muchos, además de cantar dos temas inéditos compuestos e interpretados con Pablo López y Natalia Lafourcade.