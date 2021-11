Un hombre despierta en la morgue la mañana siguiente de declararse su muerte

Imagen de archivo de una morgue. Europa Press

Un hombre ha despertado en la morgue escasas siete horas después de haber sido certificada su muerte por el personal médico. Parece una historia de terror pero ha ocurrido en la región de Moradabad, en la India, hace apenas unos días. Fue el pasado 18 de noviembre cuando se constató su muerte, por culpa de un accidente de tráfico, pero realmente, a las siete horas se demostró que estaba vivo.

Esta historia, que recoge el medio The Times of India, tiene conmocionado a todo el país, ya que de no ser porque los médicos inspeccionaron su cuerpo siete horas después para realizarle la autopsia, el hombre habría muerto en la mismísima morgue.

De hecho, antes de la autopsia, se llevó a cabo la inspección del cadáver. Pero no era tal, sino que el hombre respiraba y estaba vivo. Y había pasado la noche en la nevera a muy bajas temperaturas bajo cero.

Por suerte, este hombre, llamado Sreekesh Kumar, se encuentra ahora hospitalizado y recuperándose de las secuelas del accidente y de la noche bajo cero.