Adoración, la vecina de Tacoronte que ganó el Gordo gracias a su cuñado

Adoración Darias, agraciada con El Gordo de Navidad. Sergio Méndez

A Adoración Darias todos la conocen como Dora. Es vecina de Tacoronte y trabaja en un establecimiento de SuperDino de La Victoria de Acentejo desde hace casi 20 años. “Ni he dejado de trabajar ni lo haré. Mi trabajo es lo primero, el dinero ya se verá”, afirma de manera categórica y sin titubear.



Dora no se cree todavía que fue agraciada por el Gordo de la Lotería de Navidad con un décimo del número 86.148 gracias al cual recibirá 400.000 euros. El número se lo regaló su cuñado, uno para sus padres, que ya son mayores, otro para su familia y otro para ellos.



“Qué rápido corren las noticias”, exclamó cuando le confirmamos que el Diario de Avisos se había enterado de su suerte. Hasta el momento, nadie lo sabía. Solo su familia y sus compañeros de trabajo. Bastaron unos segundos para que los clientes que estaban allí también lo hicieran y la felicitaran.



Le avisó su marido porque ella estaba trabajando. “Me decía te tocó te tocó y yo no entendía nada”, cuenta.



Es la primera vez que gana un premio de este tipo “Esta bien que el premio sea para un trabajador, yo en la vida pensé que me iba a tocar, es que estoy aquí y no me lo creo”, confiesa.



No ha tenido tiempo de pensar en lo que hará con ese dinero. “Estoy centrada en el trabajo porque es mi responsabilidad”, insiste. Tampoco si va a celebrar y de qué manera porque la pandemia obliga a cambiar los planes de un momento a otro.



“Es todo muy raro. Ojalá no estuviera el covid y no se muriera la gente, ese sería el mejor regalo”, apunta.