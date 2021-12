Bolaños: “Nuestra misión en La Palma acabará cuando los vecinos recuperen sus proyectos de vida”

En lo que aparentan ser las horas bajas del volcán, el ministo de la Presidencia, Félix Bolaños, muestra una esperanzada confianza en que el día después reserva a la sociedad palmera un capítulo inequívoco de desarrollo y bienestar. En la entrevista que concedió a DIARIO DE AVISOS en su última visita a la Isla, de miércoles a viernes, repite con frecuencia la palabra futuro asociada a los vecinos y damnificados. Vino a dar explicaciones sobre el plan de ayudas y, antes de irse, el presidente Torres vaticinó en su presencia, en base a los pronósticos científicos, que la erupción puede tener los días contados. Los que restan de diciembre, a fin de cuentas. De ahí que Bolaños piense ya en la recuperación para cuando el volcán se apague.

-La reconstrucción de La Palma requerirá de un plan especial. ¿Qué recursos y medios contempla el Gobierno central a tal efecto?

“En La Palma hay futuro y estamos haciendo todo lo posible porque ese futuro sea el mejor para sus habitantes y para los visitantes de la isla bonita. Al igual que ahora, en ese futuro, todas las administraciones públicas trabajaremos conjuntamente. Todas estamos comprometidas con La Palma. Desde el Gobierno de España hemos aprobado ya medidas para dar una solución a las personas que han perdido sus viviendas, medidas urbanísticas, medidas para recuperar la movilidad, apoyo a la agricultura y medidas energéticas. Y muy pronto aprobaremos medidas para el relanzamiento turístico y la dinamización de las pymes de la isla para estar preparados en la reconstrucción de La Palma”.

– Algunas primeras quejas del colectivo de afectados obliga a preguntarse si las ayudas e indemnizaciones están siguiendo el calendario previsto o se han producido atascos.

“El miércoles tuve ocasión de reunirme con personas que forman parte de asociaciones de afectamos para conocer sus reivindicaciones de primera mano. Vine a La Palma a escuchar y a rendir cuentas. Entiendo que para quien lo ha perdido todo o casi todo, nada es suficiente ni llega demasiado rápido. Les entiendo perfectamente, pero también es verdad que desde el Gobierno de España hemos aprobado ayudas que están llegando en tiempo récord. Hemos movilizado ya más de 130 millones de euros y a finales de año llegaremos a 240 millones”.

– ¿Puede concretar qué indemnizaciones y ayudas podrán recibir los miles de damnificados?

“El Real Decreto-ley que aprobó el Consejo de Ministros incluye dos tipos de medidas: subvenciones y ayudas directas, para paliar los daños en viviendas, locales, entornos productivos, agrícolas y pesqueros, infraestructuras y medio ambiente, y actuaciones de apoyo e impulso a la reconstrucción económica, laboral y social. El Consorcio de Compensación de seguros ya ha efectuado indemnizaciones por valor de más de 62 millones de euros, que han beneficiado a 400 afectados con un importe medio de 158.000 € por familia o negocio. Son ayudas, por un lado, para paliar los daños sufridos en viviendas, propiedades y medios de vida y, por otro lado, ayudas a la reconstrucción de la isla. Le reitero: La Palma tiene futuro”.

– ¿Los planes de respuesta para emergencias en España contemplaban situaciones extremas como las vividas en La Palma o estas han obligado a replantearse las políticas adecuadas?

“Difícilmente podemos encontrar una emergencia semejante. Por la capacidad de destrucción del volcán y por lo prolongado en el tiempo. El Gobierno de España y todas las demás administraciones públicas están haciendo un gran esfuerzo para responder a esta emergencia en tiempo récord. Una vez más tenemos que dar el valor que se merece a nuestro estado de bienestar, porque cuando ocurre una tragedia, como ha sido la erupción del volcán en La Palma, o cuando hemos tenido que responder ante una epidemia, el valor de lo público adquiere toda su importancia y es lo único que ofrece las soluciones para todos por igual. El Estado es la última red de seguridad de las personas cuando sobrevienen adversidades”.

– De su experiencia personal al visitar la isla, ¿qué aspectos le han llamado más la atención?

“Una vez que se supera la impresión que causa el volcán, toda la fuerza de la naturaleza que no se detiene ante nada, lo que más me emociona es el amor de los palmeros por su isla y la solidaridad que han demostrado entre ellos y del resto de españoles hacia los palmeros y palmeras. La mayoría de las personas con las que he hablado quieren seguir viviendo en la isla y tienen proyectos de futuro que desde el Gobierno vamos a garantizar. Como dicen en la isla, los palmeros y las palmeras son más fuertes que el volcán. La Palma tiene futuro y vamos a seguir trabajando para que recupere la normalidad cuanto antes y se reanuden los proyectos de vida que el volcán ha truncado”.

– El Ejecutivo canario ha cuantificado en algo más de 800 millones los daños y pérdidas. ¿Qué cantidad calcula el Gobierno central que será la definitiva?

“Hasta que la actividad del volcán no se detenga, es difícil hacer un cálculo exacto. Esa cantidad, en concreto 842 millones de euros, que ha calculado el Gobierno canario y los distintos ministerios hasta el momento, la hemos trasladado ya a la Comisión Europea para que destine fondos a La Palma. Europa también va a formar parte del futuro de La Palma”.

– Pero Europa solo cubre un bajo porcentaje de las pérdidas. ¿El Gobierno confía en un apoyo extra de la UE o prevé compensaciones adicionales?

“Europa mostró inmediatamente su solidaridad con La Palma. La presidenta Von der Leyen exprsó su disposición a ofrecer toda la ayuda adicional necesaria. Como decía antes, la erupción continúa y es necesario esperar a su final para evaluar de manera estricta los daños. Estamos seguros de que Europa, una vez más, se va a involucrar en la reconstrucción de La Palma. Y, desde luego, el Gobierno de España se ha comprometido a movilizar todos los recursos y dedicar todos los esfuerzos que sean necesarios. Los habitantes de La Palma pueden tener confianza. Hay futuro en la isla, con toda seguridad”.

– ¿Qué previsiones cabe hacer sobre la reubicación de los vecinos que han perdido sus casas y en ocasiones el lugar de su niñez?

“Una de las primeras medidas que se adoptaron nada más comenzar la erupción fue aprobar un fondo de 10,5 millones de euros para la adquisición de viviendas y enseres para aquellas personas que no tenían un alojamiento alternativo. El Gobierno de Canarias ya ha adquirido 63 y en breve adquirirá otras 29. También se han comprado 30 casas prefabricadas cuya instalación está pendiente de que se determine la zona concreta. Y el Gobierno canario ha anunciado ayudas para alquileres sociales. Por otra parte, el Consorcio de Compensación de Seguros ha pagado a más de 300 familias que han perdido sus casas una media de casi 180.000 €. A esto se sumarán las ayudas de Interior para viviendas que suponen otros 36 millones de euros”.

-Pedro Sánchez y buena parte de los ministros como usted han realizado continuos viajes a la isla. ¿La Palma es un precedente singular para estudiar sobre el terreno futuras acciones ante eventuales catástrofes en otras latitudes?

“El presidente del Gobierno y todos los ministros y ministras han querido estar al lado de los palmeros y palmeras desde el primer momento para demostrarles que no están solos ni lo van a estar mientras dure la emergencia volcánica ni en la fase posterior de reconstrucción. El presidente, Pedro Sánchez, se trasladó a la isla la misma tarde que se produjo la erupción. Fue el ejemplo del compromiso absoluto del Gobierno de España con La Palma. La pandemia ha puesto de manifiesto el valor de lo público. Los servicios públicos forman una red de seguridad para los ciudadanos cuando vienen mal dadas y este Gobierno está actuando en consecuencia. Nuestra obligación es acompañar a los ciudadanos que están sufriendo una situación tan terrible, que lo han perdido todo o casi todo y necesitan saber que el Estado no los abandone. Nuestra misión acabará cuando la isla recupere la normalidad y sus habitantes recuperen sus proyectos de vida. Estuvimos cuando empezó la erupción, seguimos estando y estaremos en el futuro”.

– ¿El hecho de que Sánchez haya viajado más de media docena de veces debe interpretarse en clave gestual o como aval de las ayudas, habida cuenta el escepticismo por la tardanza en otros casos históricos como Lorca?

“El compromiso del presidente y de todo el Gobierno de España con La Palma es absoluto y lo es desde que empezó la erupción. El presidente ha querido estar sobre el terreno para conocer de primera mano la realidad de lo que se está viviendo aquí para poder tomar las mejores decisiones y hacerlo de manera coordinada con todas las administraciones implicadas. Las administraciones públicas deben proteger a la ciudadanía ante una emergencia como esta y lo estamos haciendo. Para eso debe servir el Estado. Somos conscientes de que hay que seguir trabajando para que lleguen las ayudas con la máxima agilidad. No vamos a dejar solos a los palmeros”.

– ¿Los distintos ministros que se han desplazado preparan planes interdependientes de actuación?

“El Gobierno está abordando de manera integral y coordinada todos los aspectos que tienen que ver con esta emergencia. Esa actuación coordinada de todas las administraciones es fundamental para dar una respuesta apropiada en todas las áreas y está funcionando. Hemos celebrado ya cinco reuniones de la Comisión Mixta, en la que están integrados el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias, el Cabildo y los ayuntamientos, y cuatro de la Comisión interministerial, de la que forman parte 12 ministerios. Hemos trabajado así desde el inicio de la erupción, para la evacuación; también ahora en la emergencia y lo haremos en la fase de reconstrucción. Hay futuro para La Palma y nuestra misión allí no terminará hasta que los palmeros y palmeras recuperen la normalidad y puedan desarrollar sus proyectos de vida en la isla”.

–Tratándose de una Reserva Mundial de la Biosfera, ¿qué se juega España en la reconstrucción de La Palma de cara al exterior?

“El Plan para la reconstrucción, recuperación y apoyo a la isla de La Palma que ha aprobado el Gobierno recoge medidas en todos los ámbitos y atiende muy especialmente a la singularidad de esta extraordinaria isla y a su riqueza natural. Por eso se han destinado 15 millones de euros para el entorno de la Reserva de la Biosfera y otros 10 millones para el área del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. Vamos a lograr que la isla siga siendo un buen lugar para vivir y lleno de atractivos para sus visitantes”.

-Cambiando de tercio, en la reciente negociación de los Presupuestos ha llamado la atención el éxito de las enmiendas de Nueva Canarias frente al rechazo de las de Coalición Canaria. ¿Perciben en el Gobierno a CC dentro del bloque conservador ‘obstruccionista’?

“El Proyecto de Ley de Presupuestos que ha presentado el Gobierno y se ha aprobado ya en el Congreso es el mejor de la historia. Persigue una recuperación justa, para hacer de España un país más productivo, más competitivo y sostenible, con más derechos sociales. Son unos presupuestos que refuerzan la cohesión social y la cohesión territorial gracias a la inyección extraordinaria de los fondos europeos. Pero además, el 59,8% se destina a inversión social, la mayor cifra de la historia. Es incomprensible que haya formaciones que voten por intereses partidistas y no por el interés de España. Los Presupuestos 2022 asignan a la Comunidad 362,4 millones de euros para inversiones (un 0,5% más que la Ley PGE 2021). Se trata de la cantidad más elevada destinada a la Comunidad Autónoma en los últimos 10 años”.

– ¿Cómo valora que la UE haya liberado para España el segundo tramo de los fondos de ‘Next Generation’ con 10.000 millones de euros, coincidiendo con una nueva ola de COVID a causa de la variante ómicron?

“Somos el primer país en obtener el visto bueno de la Comisión Europea para recibir esos 10.000 primeros millones de los Fondos de Recuperación. Eso demuestra que estamos haciendo las cosas bien, Bruselas así lo reconoce. Debemos estar orgullosos como país por ello, de la misma manera que debemos estarlo porque somos ejemplo mundial en vacunación. Permítanme que les muestre el orgullo por nuestro país que debemos tener y que se reconoce con más facilidad fuera de nuestras fronteras. El Gobierno está volcado en la gestión de los fondos europeos. Estamos celebrando dos Consejos de Ministros a la semana precisamente para acelerar los planes de recuperación”.

– ¿El Estado, en el proceso de descentralización, baraja ubicar en las Islas algún organismo volcanológico?

“El proyecto de descentralizar organismos está en estudio. Primero, luchar contra la emergencia y después reconstruir la isla y buscar opciones para mejorarla”.

– Por último, ¿qué cabe esperar de la Conferencia de Presidentes prevista en La Palma?

“Es una muestra más del respaldo que la isla está recibiendo por parte del Gobierno central y de todas las comunidades autónomas, una muestra más del apoyo de toda la sociedad española. Los palmeros y las palmeras deben saber que todo el país está comprometido con la reconstrucción de isla y con su futuro. España es un país solidario y lo está demostrando con La Palma”.