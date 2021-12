EN VIVO | Ibiza Islas Pitiusas-CD Tenerife (1-2)

CD Tenerife – Real Sociedad B. Fran Pallero

Crónica de la primera parte

Luis Miguel Ramis tiró de las habituales rotaciones para formar el once inicial de la primera eliminatoria de la Copa del Rey. La gran sorpresa fue la presencia de Alberto Jiménez en la formación que salió a jugar de entrada a Can Misses III. No jugaba el defensa majorero desde la última jornada de la Liga Smartbank 2020/2021. Además la presencia de canteranos también destacó con la presencia de Thierno y Ethyan.

Tras unos minutos algo dubitativos, el Tenerife comenzó a crear ocasiones con peligro. En el minuto 12, a Alberto Jiménez le fue anulado un gol por fuera de juego. Un minuto después los locales devolvieron la moneda con un disparo de Marcos García que atrapa abajo Dani Hernández, otra de las novedades del once inicial. El portero hispanovenezolano jugó sus primeros minutos esta temporada en este choque copero. En el 17 lo volvió a intentar Alberto con un remate de cabeza que se fue por encima del larguero. También estuvo cerca de materializarse el 0-1 mediante un fuerte disparo de Thierno. El portero del CD Ibiza, Marcos Contreras tuvo que desviar para no encajar el primero.

Respondieron de inmediato los locales con una triple ocasión en la que Dani estuvo atento para no ser sorprendido. Se acercaba el encuentro a la primera media hora de juego y el Tenerife no podía con el cuadro de la 2ªRFEF.

En los últimos minutos del primer acto también los visitantes se aproximaron al tanto de apertura del marcador, pero no lo logró Míchel en el 42 con el disparo de una falta directa, y tampoco Apeh en el 45. El delantero hizo un buen recorte, pero su disparo abajo lo detuvo Marcos Contreras. Fue la ocasión más clara de una primera parte en la que al Tenerife se le resiste el equipo balear.