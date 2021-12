“Estamos muy orgullosos porque hemos conseguido sacar, en situación de incertidumbre total, toda nuestra actividad”

Alberto Hernández Barrera, presidente de la Federación Canaria de Atletismo, hace balance de la actividad llevada a cabo durante este año que está a punto de concluir y plantea los retos que se marca el atletismo canario para 2022.

– ¿Cómo está la salud del atletismo canario en estos momentos?

“Estamos cerrando el periodo de licencias del 2022 y ya rozamos las 5000. En 2021 se cerró con unas siete mil y pico, pero en el periodo de cierre las cifras rondaban las cuatro mil. Por tanto, la previsión de crecimiento es importante. Podríamos llegar a las 8.000 o 9.000 licencias. Creo que la gente está empezando a practicar más atletismo federado. Creo que se ha formalizado esa actividad física que la gente empezó a realizar a causa de la pandemia. Vemos que la gente no solo practica atletismo, sino que quiere competir. Pero ahora mismo las pruebas en ruta son una incertidumbre debido a la subida y bajada de nivel, mientras que las pruebas de pista son una garantía por número de participantes, el terreno en el que se realizan y por los protocolos. Estar federado supone contar con una garantía y esa tendencia se está viendo en las licencias. Por lo tanto creemos que se llegará a un número de licencias importantes en 2022”.

– El atletismo tiene una ventaja importante con respecto a otras disciplinas y es que en su mayoría se lleva a cabo en exteriores. ¿Quizás eso explique este crecimiento de liciencias?

“Es una buena explicación. Tenemos la gran suerte de ser un deporte al aire libre. La mayoría de modalidades se disputan al aire libre, excepto las pruebas de pista cubierta, pero en Canarias no tenemos pistas cubiertas. También es importante reflejar la creación de nuevos clubes. Se han constituido aproximadamente 10 nuevos clubes en Canarias, lo que viene a refrendar ese buen estado de salud del atletismo canario como se comentaba antes. Las pruebas van saliendo unas y otras se van quedando por el camino, pero las clásicas se mantienen. Es lo que hemos comentado varias veces, que se está produciendo esa selección natural. Ya habíamos dicho que en algún momento se iba a morir de éxito con tantas pruebas. Creo que esto no es malo ni para el atletismo ni para los corredores, quienes tenían hasta cinco pruebas algunos los fines de semana”.

– La Federación Canaria de Atletismo ha logrado sacar adelante el 100% de las pruebas que tenía previstas, a pesar de la situación de incertidumbre que existe debido a la pandemia. ¿Es de esto de lo que más orgulloso se siente en este 2021?

“Sí. No sé las cifras exactas de otras federaciones, pero puedo asegurar que nosotros hemos realizado el 100% de las pruebas. Solo se nos quedó el campo a través en el primer trimestre del 2021 debido las subidas de nivel, pero luego lo pudimos recuperar en octubre. Las pruebas que hemos suspendido o trasladado las hemos realizado, por lo que hemos hecho todas las pruebas del calendario. También hemos llevado a cabo actividades de tecnificación y formativas, tanto a nivel de jueces como de entrenadores, y hemos tenido una actividad casi normal en todas las selecciones, que han viajado a los campeonatos de España, tanto los que se han celebrado en territorio peninsular como en territorio insular, como fue el caso del Campeonato de España de Trail llevado a cabo en La Palma. En definitiva, estamos muy orgullosos porque hemos conseguido sacar, en situación de incertidumbre total, toda nuestra actividad. Además creo que hay que hacerlo porque tenemos que aprender a vivir con estas circunstancias. Debemos organizar en base a la situación que hay. Si el Boletín Oficial de Canarias nos dice como se deben hacer las cosas, es muy sencillo. Así evitamos suspensiones y aplazamientos. Hay pruebas que se suspenden y se aplazan porque no se adaptan a lo que dice el Boletín, pero todas las pruebas que se adaptan se pueden llevar a cabo sin problemas y eso es lo que hemos hecho. ¿Que lleva más trabajo? Sí, es cierto que ha sido un esfuerzo grande porque toda la oficina de la Federación ha tenido que trabajar el doble o el triple ya que el Boletín cambiaba un jueves y la competición era el sábado, pero es lo que hay y la Federación tiene que velar por el desarrollo del deporte con la normalidad que requiere y más en estos momentos, que el atletismo es una medicina para mucha gente. Aquí aprovecho la ocasión para agradecer a todo el equipo que forma parte de la Federación, con gente capacitada y entregada como Antonio, Jonay y Sara. También hemos tenido actividad en todas las islas y eso para nosotros también es importante. Hemos celebrado campeonatos en todas las islas, excepto en La Graciosa. Eso para mí es todo un orgullo, ya que no concibo una federación que no tenga actividad oficial en todo el Archipiélago. Además la gente ha respondido. Ha habido un excelente comportamiento del atletismo en general. De nada sirve que la federación lo haga bien y tener un nivel organizativo muy alto si después los diversos estamentos del atletismo no están a la altura. Me refiero no estar a la altura de compromiso sanitario o de sacar las cosas adelante. Creo que la gente ha respetado las normas, tanto niños como adultos, y eso ha hecho posible que no hayamos tenido grandes inconvenientes a nivel sanitario”.

– En este 2021 la Real Federación Española de Atletismo también ha mirado para Canarias. ¿Qué le supone a nivel personal esta confianza que transmite Raúl Chapado a usted y todo su equipo?

“Para la Federación Española organizar en Canarias es garantía de éxito. Al deportista le gusta venir a Canarias, ya que no es lo mismo hacer un campeonato en un lugar en invierno y que haga frío, que venir a participar en cualquiera de las islas, que tienen una temperatura estable. Ese es uno de los aspectos que valora la Federación Española y que yo defiendo en las reuniones de la Junta Directiva, a la que pertenezco. Otro aspecto que defiendo es que cada comunidad autónoma debería celebrar, como mínimo, un campeonato nacional al año, como hacemos en FCA con todas las islas. Esa es una manera de cohesionar el atletismo crear tejido atlético. Canarias albergará en 2022 el campeonato de España Máster de pista, el Campeonato de España de Arona, el de milla en absoluto y veterano en Breña baja, el Máster de trail en Gran Canaria y, si todo va bien, el Europeo en La Palma. Yo confío en que este campeonato se pueda realizar, primero por la ilusión que hay puesta de albergar un Europeo de Trail por primera vez en Canarias y, segundo, porque puede ser un aliciente y una inyección económica para la isla en un momento que más lo necesitan de la historia. Esto puede sumar un granito más en esa recuperación y más teniendo en cuenta que se realiza en una de las zonas más afectadas que es El Paso. Espero que se pueda hacer si todas las condiciones lo permiten”.

– ¿Qué objetivos tiene la FCA para 2022?

“Nosotros toda la actividad la vamos a mantener, tanto deportivo como formativa. Queremos llevar a cabo más formación para los jueces, porque es más calidad para nuestras competiciones. También queremos que haya más formación para los entrenadores, para lo que celebraremos la tercera edición del Congreso de Técnicos en Atletismo. Organizaremos 41 campeonatos oficiales en Canarias. Dicho así da hasta un poco de vértigo. 37 serán de carácter regional, tres nacionales y el europeo. Lo más importante es que estamos avanzando en la famosa responsabilidad deportiva que ha lanzado el Gobierno de Canarias y que ya la FCA venía desarrollando desde hace tiempo. Hemos trabajado la inclusión desde la Federación y desde los clubes de atletismo. En 2022 tendremos el primer campeonato de Canarias inclusivo y las copas canarias, como la Copa Máster, la Copa Absoluta y añadiremos la Copa de clubes sub 20 y sub 18. Además vamos a implantar incentivos económicos por resultados a los atletas participantes en las selecciones canarias. Creo que es un calendario muy completo y que luego se le suma el de las federaciones insulares. Todo esto hace que en Canarias tengamos más de cien pruebas oficiales al año. En 365 días tener 100 pruebas oficiales, que es casi un tercio del año”.

– ¿A día de hoy, cómo está la Federación en materia de subvenciones? ¿Está al día de pago en cuanto al pago de las instituciones?

“No nos quejamos del dinero que se recibe, que ese es otro problema aparte, pero sí de la incertidumbre que existe en las fechas del pago. No es viable recibir el dinero en el décimo mes del año, como ha pasado este año. Y no es un problema que sufre el atletismo, sino todos los deportes. Este año hemos cobrado prácticamente entre octubre y finales de noviembre las cuantías más grandes. Lo ideal sería que nuestra principal fuente de ingresos, que es el Gobierno de Canarias, que es el que nos aporta subvenciones de desplazamiento, de gestión y funcionamiento de la Federación y organización de eventos, lo organice de alguna manera para que se pudiera cobrar paulatinamente durante el año, porque al final nos ahogan a las federaciones. Eso provoca que haya muchos proveedores que no nos sirvan, o que tengamos que abusar de la confianza del personal o de las empresas con las que tratamos. Al final hay que dar la cara por un dinero que se sabe que va a llegar, pero ¿y si no llega algún año?. La Dirección General de Deportes se ha comprometido a agilizarlo en 2022 y esperemos que lo hagan. Pues tenemos también los campeonatos de España en edad escolar, que son campeonatos cuyos desplazamientos dependen de la Dirección General de Deportes y que efectivamente lo abonan ellos, pero los gastos y la organización la hacemos nosotros, aunque la ropa que visten los atletas no esta siendo aportada ni abonada por el Gobierno de Canarias y es una carga más a las Federaciones. Este es un problema que hemos tratado con la Dirección General de Deportes sin recibir una solución. También tenemos problemas con algunos Cabildos. Algunos abonan las subvenciones antes, otros después, pero si hay que darle un tirón de orejas a alguno es al Cabildo de Tenerife. En este 2021 estamos recibiendo aún algunas subvenciones y ayudas que sacó en el 2020. De este año no se ha recibido ninguna subvención. El Cabildo de Tenerife está abonando ahora los pagos de 2020. Esto provoca la paralización de muchos clubes, a los que puede llegar a ahogar y provocar su desaparición. Creo que hay que buscar fórmulas para que haya más agilidad en la tramitación de las subvenciones. Si eso no se produce, al final la gente que está en el deporte se cansa y la economía del deporte se ralentiza. El deporte no deja de ser economía para Canarias y mueve cada fin de semana mucho dinero”.