Airam Ramos: “Quizás falta unidad, pero en Canarias hay mucho potencial artístico’

Airam Ramos. / DA

Efecto Laguna, el ciclo de conciertos que impulsa el Organismo Autónomo de Actividades Musicales del Ayuntamiento lagunero, programa el día 27 la actuación de María al Revés. El concierto tendrá lugar en la sala de cámara del Teatro Leal (20.00 horas), con el precio de las entradas a cinco euros. María al Revés nace de las ganas del cantautor Airam Ramos de materializar todo el imaginario que lleva cultivando desde hace años de jugueteo con la música. Este nuevo proyecto, más sólido, profesional y elaborado, bebe de muchas fuentes musicales, aportando un aire fresco que despierta el interés de todo tipo de oyentes.

-¿Qué ofrecerá en su próximo concierto en el Teatro Leal?

“Buscamos la sinergia con el público. Uno de mis principales objetivos es que las letras de mis canciones lleguen a la gente, que les produzca una sensación, un sentimiento. En definitiva, que les haga pensar sobre la infinidad de situaciones que ocurren en nuestro día a día. Todo ello con una banda detrás excepcional, que acompaña con su música todo este imaginario y complementa perfectamente la esencia principal de las letras”.

-¿Tiene algo de especial actuar en espacios de estas características?

“Es un honor tocar en el Teatro Leal, referencia para la cultura de La Laguna durante tantísimos años. Es un lujo expresar este proyecto en un espacio así y una maravilla que den oportunidad a músicos locales”.

-¿Qué es lo mejor de estar sobre un escenario?

“La conexión con el público. El principal objetivo es que la gente que venga a ver nuestro espectáculo sienta que ha merecido la pena, y que en esa horita se lleven a casa un mensaje, una idea. Que les remueva un poco el coco y, a su vez, y no menos importante, que se diviertan”.

-¿Cuál es el estado actual de la escena en Tenerife?

“Estamos rodeados de una cantidad de artistas increíbles, con un potencial impresionante. Lo ves en pequeños conciertos en locales, en la calle, en festivales… Creo que como canarios tenemos mucho potencial artístico, por nuestra cultura y por la manera que tenemos de expresar los sentimientos. Quizás falte un poco más de unidad entre el colectivo y más oportunidad desde las instituciones, pero creo que la línea está in crescendo pese a las dificultades del momento”.

-¿Cómo es el proceso de composición de sus canciones?

“La experiencia. Todo lo que escribo está basado en mi propia vida, mis pensamientos, mis inquietudes, mis recuerdos… Creo que las vivencias y la sensatez a la hora de componer es un pilar básico para que la gente sienta algo de verdad”.

-¿Cómo ha sido su evolución como artista hasta llegar al proyecto María al Revés?

“He pasado por diferentes etapas. Soy un músico autodidacta que se interesó por este mundo muy jovencito y lo primero que me prendó fue el rap y la manera de transmitir un mensaje con sus letras a través de la rima. En mi adolescencia me enganchó y de ahí viene ese interés y esa pasión por la música. A raíz de ahí comencé a interesarme más por otros estilos como la rumba, el reggae, la cumbia… y me decidí a aprender por mí mismo a tocar la guitarra para poder acompañar todo lo que escribía. Conocí a otros grandes músicos que compartían mis gustos y poco a poco he ido mejorando y encontrando ese lugar donde sentirme cómodo: María al Revés”.