Cosecha de cine 2021

Por Benjamín Reyes

La siguiente selección no pretende establecer lo mejor del año, simplemente reseñar 10 de las películas que más me han impactado al verlas en pantalla grande a lo largo de 2021, el año en que cinco distribuidoras dominaron el 82% de las pantallas españolas imponiendo un cine de mera evasión. Aparte de ese cine hay otro que bien merece nuestra atención.

Mads Mikkelsen protagoniza ‘Otra ronda’. / DA

‘OTRA RONDA’ (Dinamarca), Thomas Vinterberg

Vinterberg ofrece un canto a la vida, paradójicamente, después de la accidental muerte de su hija de solo 19 años. Su respuesta, a este funesto suceso, es una película libre que habla de tomar tus propias decisiones en oposición a lo preestablecido. Mads Mikkelsen se confirma como uno de los mejores intérpretes del mundo. Ganó el Óscar a la Mejor Película de habla no inglesa.

Cartel de ‘Solo las bestias’. / DA

‘SOLO LAS BESTIAS’ (Francia), Dominik Moll

Una película seca y contundente, que hasta la hora de metraje descoloca al espectador que no sabe de qué va el argumento, siguiendo la estela del clásico Blow-up. Filme en el que se muestra la peor cara del ser humano y que juega a la inversión de roles. Cine que hace pensar. Para paladares exquisitos.

Imagen de ‘Lamb’, el estreno en el largometraje de Valdimar Jóhannsson. / DA

3. ‘LAMB’

La ópera prima de Jóhannsson es uno de los títulos más inopinados del año pasado. Desconcertante. Su argumento: una pareja de granjeros que adopta a un cordero como su hijo es una metáfora que cada espectador interpretará a su manera. Ahí va la mía: la naturaleza reclama lo que es suyo. Diáfana fotografía, que retrata bellos paisajes naturales. Sitges la encumbró como mejor película fantástica. Epatante escena final.

Paul Greengrass dirige ‘Noticias del gran mundo’. / DA

4. ‘NOTICIAS DEL GRAN MUNDO’ (Estados Unidos), Paul Greengrass

Una de las grandes olvidadas del 2021. Épico western que reivindica el clasicismo de Centauros del desierto. Lúcida reflexión sobre la barbarie y la civilización. Tom Hanks, como casi siempre, está estupendo.

Enrico Casarosa firma ‘Luca’, una película de Pixar. / DA

‘LUCA’ (Estados Unidos), Enrico Casarosa

Pixar en estado puro. Emoción, fantasía, ilusión y humor son los ingredientes que iluminan esta película animada que emplea como excusa argumental a un pez-niño que quiere descubrir mundo y salir de la protección de sus progenitores para hablar de superar miedos irracionales. Un canto a la amistad.

Jane Campion ha regresado a la dirección con ‘El poder del perro’. / DA

6. ‘EL PODER DEL PERRO’ (Australia), Jane Campion

Tras más de una década de silencio, la cineasta neozelandesa ha vuelto a la senda del cine para ofrecer un western contemporáneo, protagonizado por unos inconmensurables Benedict Cumberbatch y Kisrten Dunst. Película áspera y trágica, que reflexiona sobre las nuevas masculinidades.

‘Titane’ obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cannes. / DA

7. ‘TITANE’ (Francia), Julia Ducournau

La Palma de Oro en Cannes ofrece una revisión del concepto de la Nueva Carne de David Cronenberg. Su violencia visual estalla en un clarividente mensaje: no existe el género, la identidad la construye cada uno. Un filme que no deja a nadie indiferente. O lo amas o lo detestas.

Imagen de los protagonistas de ‘Las leyes de la frontera’, de Daniel Monzón. / DA

‘LAS LEYES DE LA FRONTERA’ (España), Daniel Monzón

Daniel Monzón rememora el cine quinqui de Perros callejeros de finales de los 70. Acertada actualización sustentada en un triángulo de amor bizarro y espectaculares escenas de acción. Sobresale la actuación de Begoña Vargas. La banda sonora incluye el pegadizo tema Get On Your Knees de Los Canarios.

‘Belle’ es una película dirigida por Mamoru Hosoda. / DA

9. ‘BELLE’ (Japón), Mamoru Hosoda

Uno de los anime del año que reflexiona sobre la era digital en la que millones de personas se esconden detrás de un avatar, de una máscara virtual. Aborda varias temáticas de manera brillante: la superficialidad, la identidad, el maltrato infantil o la felicidad. Gran despliegue visual. Emotiva. Hosoda recibió en el último festival de Sitges el Gran Premio Honorifico gracias a títulos como El niño y la bestia o Mirai, mi hermana pequeña.

Imagen de ‘Nuevo orden’, de Michel Franco. / DA

‘NUEVO ORDEN’ (México), Michel Franco

El cine de Michel Franco, el nuevo enfant terrible del cine mexicano, mete el dedo en la llaga. Su sexto largometraje ahonda en el gran tema del cine actual: la desigualdad social, y se constituye en una advertencia, envuelta en celuloide, de lo que podría pasar no solo en México (donde viven 60 millones de pobres), sino en todos los países donde el ascenso de la ultraderecha está creando un caldo de cultivo nada halagüeño (España incluida). Un retrato visceral de una sociedad desquiciada, que incluye secuencias epatantes.