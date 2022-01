El 72% de los Letrados de Administración de Justicia secundan la huelga en Canarias

Concentración de los LAJ frente al Palacio de Justicia tinerfeño. Sergio Méndez

Como se preveía tras la celebración de varias asambleas a tal fin y donde el respaldo fue mayoritario cuando no unánime, la jornada de huelga convocada para ayer por los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) resultó ser un éxito tras conseguir que el 72% de los convocados secundasen la misma, al menos en lo que respecta a los juzgados de Canarias.



Así se desprende de los datos facilitados por el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, donde se refleja que, de los 100 antiguos secretarios judiciales que podían ejercer este derecho constitucional, 72 se sumaron a la protesta, por los 29 que optaron, tan legítimamente como sus compañeros, en acudir a sus puestos de trabajo.



Sin embargo, el Ministerio de Justicia quiso ayer camuflar dicho éxito al incluir los servicios mínimos, las libranzas, los que estaban de asuntos propios y hasta las bajas por enfermedad (en total, otros 116 que en realidad no podían ir ayer a la huelga) para reducir dicho porcentaje hasta el 34%, al menos en lo que se refiere a lo acaecido en el Archipiélago. Como quiera que tales cuentas son elevadas al conjunto estatal, cabe suponer que el falseamiento descrito de las mismas afecte a tal valoración, que ofrece unas cifras similares a las adjudicadas a Canarias por parte del actual secretario de Estado, Tontxu Rodríguez.



Resta recordar que los LAJ no solo reclaman más salario sino una negociación colectiva propia, tal y como recordaron ayer en un acto celebrado frente al Palacio de Justicia tinerfeño, al igual que en Gran Canaria.