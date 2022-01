El caso de Melisa Rodríguez alienta la polémica sobre los afectados por el volcán palmero

Imagen de archivo de una colada de lava que, amenazante, se cierne sobre unas viviendas palmeras. Fran Pallero

Pese a que la alcaldesa de Los Llanos de Aridane, Noelia García (por otra parte, recientemente nombrada nueva portavoz del PP de Canarias) no ha querido confirmar si la exdiputada de Ciudadanos Melisa Rodríguez cumple o no con los requisitos para ser indemnizada por la pérdida de una vivienda a cuenta de la reciente erupción de un volcán en Cumbre Vieja (La Palma), tampoco ha desmentido las informaciones publicadas por el diario digital El Time en las que se sostiene que no figura en la relación de personas que sí tienen derecho a las mismas, una polémica de particular interés para los vecinos de la Isla Bonita que, lógicamente, se ha generalizado al tratarse de un tema de tanto calado.

Lo que se sabe

Por lo que se sabe del caso de Rodríguez, quien supuestamente había renunciado a la actividad política pública tras no resultar reelegida en las elecciones estatales pese a ocupar un destacado cargo en la Ejecutiva estatal de la formación naranja como es la portavocía adjunta, ha quedado claro que, como consta en la declaración de bienes que realizó en el Congreso en el año 2019 cuando era diputada, es propietaria de una vivienda en Canarias desde el año 2015, concretamente una casa situada en el barrio de El Remo, que finalmente no quedó finalmente afectado por la lava, como sí ocurrió con el de otros familiares en Todoque con los que ha asegurado que se hospedó tras esta primera evacuación, dado que por aquel entonces sí que estaba residiendo en la primera, de la que en su día fue desalojada como medida preventiva.



Sin embargo, Rodríguez ha sido muy crítica desde el primer momento con la evolución del reparto de donaciones y otras ayudas al criticar lo que entiende como ralentización de la misma y, si bien no quiso entrar en si realmente cumple o no los baremos para ser indemnizada, en declaraciones a Canarias Ahora insistió en que considera que se ha iniciado esta “campaña” para desacreditar sus quejas y que se ha vulnerado la protección de datos, puesto que se ha desvinculado de la esfera política y ya no es un personaje público. Así mismo, invita a investigar cuál es el criterio empleado para el reparto de donaciones y a que se hable con muchas otras personas evacuadas que no están de acuerdo con esta gestión.

Presencia constante

“Más de cuatro meses desalojada sin poder usar mi casa, ni mi apartamento… Yo=0 euros”, afeaba Rodríguez en sus cuentas de las redes sociales tras conocer el listado municipal de personas con derecho a indemnización. No obstante, ahora sostiene, siempre según Canarias Ahora, que no se trata de que esté solicitando ayudas para ella, sino que pretendía mostrar que es un ejemplo de que este dinero no llega a todo el mundo e insiste en que son muchas las personas que no están de acuerdo con que no se aclaren los criterios y con que no se haya contado con las personas afectadas en las tomas de decisiones. Así mismo, insiste en que no es la portavoz de ninguna plataforma y que así se lo ha hecho saber a todos los medios nacionales y locales que la han entrevistado como afectada, en alusión a su constante presencia en los medios de comunicación, particularmente los de ámbito estatal.