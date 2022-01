El retraso del polideportivo de San Andrés esconde otras tres obras sin acabar

El pueblo de San Andrés carece desde hace años de una instalación deportiva municipal. Un grave problema originado por el eterno retraso que ha sufrido la rehabilitación del polideportivo conocido popularmente como El Grupo. Pero lo peor no es que esa demora afecte a los vecinos del paraje marinero. Los de La Salud, los de Ofra y los de Duggi también sufren por la dilación de una obra que tenía un plazo inicial de cuatro meses, pero que ya lleva casi dos años de ejecución.

En el mismo paquete de la obra del polideportivo de San Andrés se incluyó la actuación en las canchas descubiertas de Yanira, San Gerardo y Duggi. Estas instalaciones no están a disposición de la ciudadanía aún. Esta circunstancia será objeto de debate este viernes en el pleno que se celebrará en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Elena Mateo y Patricia Hernández, concejales del Grupo Municipal Socialista, presentarán una moción para solicitar que el Consistorio capitalino “acuerde la terminación urgente de las obras del polideportivo de San Andrés y de las otras tres canchas que son parte de ese proyecto, y que se estudien las posibles responsabilidades en las que haya podido incurrir la dirección del proyecto, así como la contratista de la obra”, explica a DIARIO DE AVISOS la exedil de Deportes.

El poli de San Andrés permaneció en estado de abandono total durante años, hasta que en julio de 2020, tras ser adjudicada la obra por parte del Gobierno de Patricia Hernández, se inició la necesaria remodelación de lo que fuera el antiguo Grupo Escolar República Argentina. Pero la alegría de los vecinos duró poco, ya que las mencionadas obras se pararon en octubre para realizar un modificado en el proyecto inicial, lo que provocó un enorme retraso. La inversión inicialmente prevista estaba cifrada en 581.097,05 euros, a lo que se añadió las actuaciones que están ejecutándose en estos momentos y que pertenecen al modificado del proyecto inicial, que suponen un añadido de 116.145,09 euros, con la previsión de que las obras estuvieran culminadas a finales de 2021. “Hay que dejar claro que hablamos de una obra que se adjudicó, licitó y empezó con Patricia Hernández como alcaldesa. Los trabajos comenzaron el 10 de julio de 2020 y tenían un plazo de ejecución de solo cuatro meses, por lo que en noviembre de 2020 tendría que haberse culminado. No ha pasado eso y seguimos con una Junta de Gobierno municipal que no se pone en su sitio y que modifica proyectos, pero que no consigue que las obras cumplan los plazos y que este tema se tome en serio. Estamos hablando de unas instalaciones deportivas importantísimas para los vecinos y el municipio, especialmente la del Polideportivo de San Andrés, ya que no hay una alternativa deportiva de carácter público para los vecinos de esa zona”, denuncia Elena Mateo, quien recuerda que “nos encontramos con una instalación que llevaba en pésimas condiciones desde hace mucho tiempo, por lo que tuvimos que proceder a licitar y comenzar las obras en el plazo que estuvimos al frente del Ayuntamiento. Encima ahora seguimos pidiéndole paciencia a los vecinos y dando ultimátums en el periódico, pero realmente no se actúa”.

La AA.VV. El Pescador ha solicitado en reiteradas ocasiones una solución urgente a este problema, algo que también lleva reclamando desde hace tiempo el PSOE de la capital. “No es la primera vez que llevamos a pleno este tema y le preguntamos al concejal de Infraestructuras la razón por la que si el modificado que plantea la dirección de la obra, y que asume la Junta de Gobierno municipal, es sobre la obra del polideportivo de San Andrés, por qué se ven afectados el plazo de ejecución y de entrega de las otras tres canchas. El concejal siempre se ha escudado en el argumento de que todo formaba parte del mismo proyecto, pero no entendemos que se haya hecho un modificado del contrato y no se haya pactado con la contrata la entrega parcial de las otras tres canchas. Sin estar acabadas, están sufriendo un deterioro importante al estar cerradas y sin tener ningún mantenimiento”, advierte Mateo.

Ese puede ser otro quebradero de cabeza para el Consistorio capitalino. Como muestran las imágenes, las canchas de San Gerardo y Duggi parecen finalizadas, aunque siguen valladas y sin poder ser utilizadas por la ciudadanía. En cambio, el firme de la de Yanira presenta unas grietas que demuestran que no está en buen estado. En el polideportivo de San Andrés se sigue trabajando y ciertamente el ritmo de las actuaciones en esta instalación se ha incrementado en las últimas semanas.

La concejala socialista recuerda que los plazos de entrega de las diferentes obras han excedido el tiempo de entrega, “y a la vista está que la obra no está terminada y eso acarreará más problemas. Es de locos que después de años de espera y de haberles dejado la obra en marcha, no hayan sido capaces de terminarla. Una obra con un plazo de ejecución de cuatro meses que dejamos iniciada y que el actual grupo de gobierno no ha sabido terminar”.

Por otra parte, el grupo en la oposición también ha solicitado que la Concejalía de Deportes realizara algún tipo de proyecto o plan alternativo para compensar esa carencia de estas instalaciones. “No se nos ha dado respuesta y no puede ser que nos pasemos más de un año y medio con esta obra paralizada y que tampoco se reaccione para llevar a cabo algún tipo de propuesta alternativa para la práctica del deporte”, concluye Elena Mateo, quien entiende que ha habido una evidente falta de reacción por parte del grupo de gobierno.