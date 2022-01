El Teide amanece con la primera nevada del 2022

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había anunciado un ligero descenso de las temperaturas estos días en Canarias, que había disfrutado hasta ahora de temperaturas notablemente superiores a las propias de la época. Por ello, el Teide ha amanecido a primera hora de este lunes luciendo una ligera capa de nieve, así como la zona de Izaña, cuyo manto blanco parece ser más copioso.

Los últimos registros de la Aemet en cuanto a los termómetros plasman que sobre las 00.00 horas de hoy el Parque Nacional del Teide notificó 0.9 grados centígrados, descendiendo de forma paulatina conforme avanzaba la madrugada. La temperaturas más baja, en concreto -1,3 grados, tuvo lugar sobre las 6.00 horas.

Por su parte, la compañía del teleférico del Teide ha anunciado a través de su cuenta de Twitter que permanecerá cerrado durante toda la jornada “por condiciones meteorológicas adversas”.

🇪🇸 Informamos de que el Teleférico permanecerá cerrado hoy 10/01/2022 por condiciones meteorológicas adversas todo el día.

🇬🇧 Please be informed that Teide Cable Car will be closed today 10/01/2022 because of adverse weather conditions the whole day.