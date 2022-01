Laura Delgado y David Reyes, campeones de Canarias de marcha

La pista del Estadio Francisco Peraza, en La Laguna, Tenerife, acogió ayer sábado, 8 de enero, la primera competición atlética del nuevo año. La Federación Canaria de Atletismo organizó, con la colaboración en la organización del Organismo Autónomo de Deportes de La Laguna y del CEA Tenerife 1984, el XXV Campeonato de Canarias de Marcha. Laura Delgado, del Adasat Gran Canaria, y David Reyes, del Tenerife CajaCanarias, fueron los campeones absolutos de una competición que contó con 101 participantes de equipos provenientes de El Hierro, La Gomera, Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura.

Esta primera prueba atlética de 2022 llegó precedida por un cambio de escenario. Inicialmente estaba prevista su celebración en la lagunera calle Viana, las actuales restricciones provocadas por la pandemia sanitaria provocaron que el escenario del primer campeonato regional se trasladase a la pista de La Manzanilla, donde se pudo llevar a cabo debido al cumplimiento total de los protocolos sanitarios y al estar incluida dentro del calendario de la Real Federación Canaria de Atletismo.

La prueba se desarrolló con éxito total y pudo ser seguida a través del streaming que la Federación Canaria de Atletismo llevó a cabo debido a que se llevó a cabo a puerta cerrada. Laura Delgado y David Reyes resultaron campeones absolutos de Canarias en la prueba de los 10.000 metros. La atleta del Adasat Gran Canaria se adjudicó el triunfo con un crono de 59:51:06, mientras que le acompañaron en el podio Raquel Soler (CA Milla Chicharrera2007) y tercera fue Gara Alonso (CA Milla Chicharrera2007). 48:14:98 fue la marca del atleta del Tenerife CajaCanarias, que se impuso a Pablo González (Adasat Gran Canaria) y a Jorge Gutiérrez (CA Milla Chicharrera2007).

Además se repartieron los títulos desde la categoría sub10 a los máster. El listado de ganadores se completó con los triunfos masculinos de Pablo Armas (Peña Atletismo La Manzanilla) en categoría sub10; Hamza Boujarra El Othemany (CD Jable del Sur Itagu) en sub12, Rubén Suárez (CAI Gran Canaria) en sub 14, Aithor Ivanjob Martín (CD Jable del Sur Itagu) en sub 16, Pablo González (At ADASAT Gran Canaria) en sub 18, Rubén Martín (CEMA Tegueste) en sub20, Aythamy Afonso (TenerifeCajaCanarias) en sub 23 y Valentín Juan Cabrera (5.000 metros, CEA Tenerife 1984) y Adrián Carballo (10.000 metros, CD Jable del Sur Itagu) en categoría máster. En el apartado femenino destacaron Ilda Lujan Llanos Lopes (CD Jable del Sur Itagu) en categoría sub8, Alissa Rossin (CD Jable del Sur Itagu) en sub 10, Aroa Valentina Llanos (CD Jable del Sur Itagu) en sub 12, Besay Jorge (CEA Tenerife 1984) en sub14, Claudia Nazaret Torres (CD UAVA) en sub 16, Jacqueline Piñana (Atletismo Arona) en sub 18, Laura López (CEA Tenerife 1984) en sub 20, Jennifer Herrera (CA Atalaya Tejina) en sub 23 y María Del Mar Oter (EAMJ Playas de Jandía) en categoría máster.

Cabe destacar, además, que Aythami Afonso González (TenerifeCajacanarias) batió el récord de Canarias que poseía su entrenador, Basilio Labrador Sanabia, y que databa del año 1997, dejándolo en una nueva marca de 43:03:47. También superó su propio récord de Canarias Sub23, que había registrado en el Prat de Llobregat en el mes de noviembre. Por su parte Jacqueline Piñana Valladares (Atletismo Arona) también logró el récord de Canarias en la categoría Sub18 femenino, fijándolo en un tiempo de 56:30:11.

La entrega de medallas fue presidida por el presidente de la Federación Canaria de Atletismo , Alberto Hernández. Además, el evento sirvió para definir el combinado regional Sub16 y Sub20 que participará a finales del mes de enero en Lepe con motivo del Campeonato España de Marcha en Ruta de Federaciones Autonómicas.