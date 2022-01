Manuel Domínguez (PP), dispuesto a pactar con el PSOE para gobernar Canarias

Manuel Domínguez y Australia Navarro, en el Parlamento de Canarias. Manuel Domínguez

El nuevo presidente del PP en Canarias, el tinerfeño Manuel Domínguez, no esquivó ayer la pregunta y admitió estar dispuesto a pactar con el PSOE para gobernar en Canarias, sin descartar hacerlo con otras fuerzas políticas, incluida CC.

El Comité Ejecutivo del PP en Canarias aprobó ayer el organigrama propuesto por el nuevo presidente, Manuel Domínguez, que fue elegido el domingo en sustitución de Australia Navarro. El equipo contará con cinco vicesecretarías: Organización, Social, Comunicación, Afiliación y Acción Sectorial. La concejal de Telde Sonsoles Martín Jiménez asumirá la vicesecretaría de Organización; Ángel Vázquez Álvarez, portavoz en el Cabildo de Lanzarote, se encargará del área Social, que incluye Educación, Sanidad e Inmigración, Jéssica de León Verdugo, la consejera de Turismo de Fuerteventura, Comunicación; la concejal en Valverde Ohiana Reyes González, Afiliación, y Manuel Fernández Vega, consejero en el Cabildo de Tenerife, Acción Sectorial.

Domínguez insistió en la idea del municipalismo como motor. “No es casualidad”, comentó, que el secretario general, Poli Suárez, y la portavoz, Noelia Díaz, hayan sido o sean, como él, alcaldes de sus municipios (Moya y Los Llanos de Aridane, respectivamente). “Vamos a trabajar para que el PP se consolide en los 88 ayuntamientos canarios. Es un momento importante para el partido, que merece tener más músculo”. Tanto es así que una de sus prioridades será llevar el municipalismo hacia las estructuras insulares y autonómicas de las instituciones.

En declaraciones a los medios de comunicación previas a su primer Comité Ejecutivo, Manuel Domínguez transmitió que “no es el momento” de cerrarse a ningún pacto salvo con Podemos. Sobre la posibilidad de llegar a acuerdos con el PSOE, como sucede en La Palma, respondió que “sería un insulto” para la ciudadanía hablar de alianzas “antes de que ellos tomen la decisión” en las urnas. “Hay que esperar para luego hablar.

Hay muchos tipos de pactos. En un primer momento no nos vamos a cerrar en banda a hablar con quien sea, excepto con Podemos, con quienes no nos vamos a encontrar”. Domínguez cree que “lo más positivo” respecto a las preguntas sobre eventuales convergencias es que “ya se habla del PP como una de las variables importantes a considerar para un futuro Gobierno” canario. “Esto hacía mucho tiempo que no lo escuchábamos”, apostilló. Admitió, eso sí, que puede haber pactos con Coalición Canaria, porque es una formación con la que “ya se han encontrado”, aunque reiteró que todo dependerá de los resultados obtenidos y los programas.

Sobre la línea directa entre el secretario general de CC, Fernando Clavijo, y el número dos del PP nacional, Teodoro García Egea, y acerca de si preferiría que las conversaciones con otros partidos en el Archipiélago se canalizasen a través de la dirección regional del PP, Domínguez recalcó que García Egea ya dijo que el PP de Canarias es “autónomo” en su toma de decisiones. “Es algo que celebro muchísimo”, remachó Domínguez, que no ocultó su “magnífica relación” con Clavijo, “de igual manera que con representantes de otras formaciones”. En lo que respecta a Clavijo, recordó que ambos fueron máximos dirigentes de sus organizaciones en Tenerife y que ya han llegado a “acuerdos difíciles”, como no respetar en 2015 los pactos en cascada entre CC y PSOE en algunos municipios de la isla, como Santa Cruz de Tenerife y Granadilla de Abona. En una rueda de prensa diferente, Fernando Clavijo felicitó a su “amigo” Manuel Domínguez y confirmó que, al igual que con otros partidos, podría llegar a entenderse con él si es “por el bien de Canarias” y por el “general”.

En relación a la inmigración irregular, Domínguez apuntó que la realidad que se vive en Canarias “no puede seguir desbordándonos” y acusó a los dos ejecutivos de querer que la inmigración sea “una noticia opaca”. El PP incidirá en la defensa de una política exterior fundamentada en el diálogo y la negociación con los países “emisores”.

En el grupo parlamentario, Australia Navarro continuará como portavoz y él mismo como presidente. En cuanto a la alcaldía de Los Realejos, Manuel Domínguez se reunirá el viernes con Pablo Casado para abordar ese y otros asuntos.

“No tengo alergias a pactar con el PSOE si es necesario”

Manuel Domínguez expresó ayer que no tiene “alergias” a la hora de pactar con el PSOE si fuera necesario para formar el Gobierno en Canarias después de las próximas elecciones, siempre y cuando haya una confluencia de programas: “No vale la pena entrar a gobernar por gobernar. Aquí no vale todo, no vale cualquier cosa. Hay que tenerlo claro y para llegar a acuerdos hay que hablar de programas”. En una entrevista emitida por Radio Marca Tenerife, el presidente regional del PP formuló: “Estamos abocados a acuerdos futuros con cualquier formación política, salvo con Podemos, un partido nacido para crear problemas y no para resolverlos”.