Se forma un pequeño ‘tornado’ en el volcán de La Palma

Una pequeña tolvanera sorprendía esta mañana a los técnicos del Instituto de Volcanología de Canarias (INVOLCAN) en uno de los flancos del edificio volcánico de Cumbre Vieja, en La Palma.

No es la primera vez que ocurre ni es motivo para alarmarse. En la última ocasión, que tuvo lugar el el pasado 14 de diciembre, se formaron dos remolinos con cenizas y piroclastos en el entorno del volcán.

Una pequeña tolvanera se formaba esta mañana en uno de los flancos del edificio volcánico de #CumbreVieja #LaPalma / A small dust devil formed this morning on one of the flanks of the volcanic building of #CumbreVieja #LaPalma, @MikeBurton_Volc, @ManchesterVolc pic.twitter.com/zOFyM7aryO