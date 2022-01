Tras 20 meses sin competición vuelve la lucha a Tenerife

Los puntales del Tegueste y el Rosario, Mahamadou Cámara y Diego Pérez durante una brega de pretemporada. DA

Han pasado muchísimos meses desde que la maldita pandemia del coronavirus apartó a los luchadores y los aficionados de los terreros en Tenerife. Esta noche, por fin, tras más de 20 meses sin competir de manera oficial, regresa la lucha canaria a la Isla con el comienzo de la Liga CaixaBank de Primera Categoría.

Seis escuadras en Primera Categoría, Campitos, Chimbesque, Guamasa, Rosario, Tegueste y Tijarafe Guanche, se batirán durante diez jornadas para conocer a los dos finalistas que se enfrentarán el próximo 26 de marzo en la gran final, si las condiciones de la pandemia así lo permiten.

Por su parte, la próxima semana está fijado el arranque de la Liga CaixaBank de Tercera Categoría, en la que se enfrentarán los conjuntos del Arguama, Benchomo, Brisas del Teide, Chimisay de Arafo, Las Adelfas de Punta Brava, Llano del Moro y Universidad, buscando a los dos protagonistas de la gran final del 7 de mayo.

Se han producido algunas incorporaciones y bajas de equipos, así como movimientos entre los hombres más importantes, y también habrán ausencias, pero el regreso de la competición ha generado ilusión en aficionados y luchadores, a la par que incertidumbre, pues no se puede hablar todavía de favoritos y en cada jornada podría saltar la sorpresa.

Todos los caminos llevan a Los Campitos



El honor de arrancar la competición recaerá esta noche, a partir de las 19.00 horas, con preliminares cadetes y juveniles, en los equipos del Campitos Lumicán y el Tijarafe Guanche. Los locales, que tendrán como hombres más destacados a sus puntales Marcos Ledesma (A) y Miguel Pérez (C), y los destacados Raúl González, Javier Díaz o Eusebio Jorge, quiere comenzar la Liga CaixaBank ofreciendo un triunfo a su afición ante la visita del conjunto de Santa Úrsula, que se presenta liderado por Añaterve Abreu (Puntal A) y los destacados Aitor Molina, Joshua Marrero el Peto, Cristian Arvelo, Nicolás Rodríguez o Fran Peraza. La indiscutible calidad de ambas plantillas puede verse mermada por tantos meses de inactividad de brega, que no de preparación física en gimnasio, por lo que se pueden dar algunas sorpresas en los enfrentamientos.

Mañana será el turno de uno de los encuentros de la jornada, el que medirá al Tegueste y al Guamasa, dos de las plantillas llamadas a estar en la parte alta. Los teguesteros, con Mahamadou Cámara, Rubén Galván, Argeo García, Hakim García, Amadeo Lorenzo, Sandro Ramos y la duda de Tino Matoso, no pueden fiarse de una plantilla lagunera liderada por los puntales Ayoze Reyes (A) y Aday Barbuzano (C), y los destacados Sergio Hernández, Jonay Reyes, Jairo de la Paz o Juan Pedro León.

En duda



Por último, el domingo está en duda la luchada entre el Rosario y el Chimbesque, que debería arrancar a las 16.00 horas, en Valle de Guerra. El Ayuntamiento lagunero está remiso a autorizar competiciones en nivel 3 y 4, por lo que el conjunto local sabrá hoy si podrá celebrarlo o se aplazará. Los locales afrontarían el duelo con el puntal B Diego Pérez y los destacados Ricardo Luis, Jonathan Estévez, Juan Luis Goya y Eusebio Díaz, mientras que los sureños, una de las plantillas llamadas a luchar por el título, llegan liderados por los puntales Fabián Rocha (A) e Isael Rodríguez (C), así como los destacados Taylor Hernández, Juan Daniel Rodríguez, Cristian García y Rayco González.

Plantilla del Tegueste

Tegueste

Mahamadou Cámara Puntal A

Rubén Galván Destacado A

Argeo García Destacado B

Agustín Matoso Destacado B

Hakim Garcia Destacado C

Amadeo Lorenzo Destacado C

Sandro Ramos Destacado C

Érick Morín Libre

Miguel Rodríguez Libre

Felipe Díaz Libre

Arley Ventura Libre

Roque Arvelo Libre

Aitor Díaz El Verga Libre

Ignacio Ramos Mandador

Campitos Lumicán

Marcos Ledesma Puntal A

Miguel Pérez Puntal C

Raúl González Destacado A

Javier Díaz Destacado C

Eusebio Jorge Destacado C

Omar Gil Destacado C

Alejandro Rodríguez Libre

Carlos Jerez Libre

Yeray Morales Libre

Juanma de la Rosa Libre

Sergio Iván Pérez Libre

Edey Bolaños Libre

Gabriel Galván Libre

Pepe Díaz Mandador

Plantilla del Chimbesque

Chimbesque Tú Trebol

Fabián Rocha Puntal A

Isael Rodríguez Puntal C

Taylor Hernández Destacado B

Juan Daniel Rodríguez Destacado B

Cristian García Destacado C

Rayco González Destacado C

David Martín Libre

Javier González Libre

Raúl Díaz Libre

Aday Reverón Libre

Adrián Cano Libre

Marcos Tejera Libre

Salvador Pérez Soliño Mandador

Una alineación del Guamasa en pretemporada

Guamasa

Ayoze Reyes Puntal A

Aday Barbuzano Puntal C

Sergio Hernández Destacado B

Jonay Reyes Destacado C

Jairo de la Paz Destacado C

Juan Pedro León Destacado C

Francisco A. Vega Libre

Alejandro León Libre

Alexis Pérez Libre

Daniel Concepción Libre

Marcos González Libre

Zeus Casanova Libre

Alejandro López Libre

Juan Luis Santana Mandador

Tijarafe Guanche

Añaterve Abreu Puntal A

Aitor Molina Destacado A

Joshua Marrero el Peto Destacado B

Cristian Arvelo Destacado C

Fran Peraza Destacado C

Nicolás Rodríguez Destacado C

Antonio de Ganzo Libre

Saúl Hernández Libre

Ricardo Santos Libre

Francisco Jiménez Libre

José María Jiménez Libre

Manuel Rodríguez Libre

Elias Hernández Libre

Jonathan Fernández Mandador

El Rosario de Valle de Guerra vuelve a Primera.

Rosario

Diego Pérez Puntal B

Ricardo Luis Destacado A

Jonathan Estévez Destacado A

Juan Luis Goya Destacado B

Eusebio Díaz Destacado B

Nauzet Martín Destacado C

Ponciano González Libre

Jonay Palazón Libre

Carlos Peraza Libre

Fran González Libre

Joséwménez Libre

Alexis Adrián Libre

Leandro Díaz Libre

Jonathan Morales Libre

Athanay Adrián Libre

Javier Ledesma Mandador

La Lucha Canaria vuelve a la competición en Tenerife. |Fran Pallero

Calendario de la Liga CaixaBank



Jornadas 1 y 6

7/1 Campitos – Tijarafe 11/2

8/1 Tegueste – Guamasa 12/2

9/1 Rosario – Chimbesque 11/2

Jornadas 2 y 7

14/1 Chimbesque – Tegueste 18/2

15/1 Tijarafe – Rosario 19/2

15/1 Guamasa – Campitos 20/2

Jornadas 3 y 8

21/1 Campitos – Chimbesque 4/3

22/1 Tegueste – Rosario 4/3

23/1 Guamasa – Tijarafe 5/3

Jornadas 4 y 9

28/1 Chimbesque – Guamasa 11/3

28/1 Tegueste – Tijarafe 12/3

30/1 Rosario – Campitos 13/3

Jornadas 5 y 10

4/2 Campitos – Tegueste 18/3

5/2 Tijarafe – Chimbesque 19/3

6/2 Guamasa – Rosario 19/3

Gran Final

26/3 Primero-Segundo