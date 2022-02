Marisa Pérez Belloch: “Esta medalla me motiva porque me costó superar todo lo de la pandemia”

Por su excelso palmarés, a Marisa Pérez Belloch se la puede considerar ya como una de las mejores atletas de la historia de Canarias. En su cuello se ha colgado medallas mundialistas, europeas y nacionales: subcampeona de España M35 de 5 y 10 kilómetro marcha en ruta; campeona de España M35 de 3 km de marcha en pista cubierta; subcampeona del mundo M35 de 3 km de marcha en pista cubierta; subcampeona del mundo M35 de 10 km marcha en ruta y campeona por equipos; campeona de España M35 en 5 km de marcha al aire libre; subcampeona de Europa M40 en 5 km de marcha en pista al aire libre; y tercera de Europa, individual y por equipos, en el 10 km de marcha, y es la actual subcampeona de España en la distancia de 3.000 metros M40. Una larga carrera que, por suerte, no parece tener fin. Ni siquiera la pandemia la pudo parar, aunque confiesa que le costó recuperar el ritmo después de tantos meses en los que el dichoso virus ha volteado la vida de todo el mundo.

El último gran logro deportivo de Marisa Pérez Belloch lo obtuvo el pasado lunes, cuando se colgó la medalla de plata en la prueba de 3.000 metros marcha M40 del Campeonato de Europa Máster, que está teniendo lugar en Braga (Portugal), desde el pasado domingo 20 hasta el 27 de febrero. Además, la atleta del Tenerife CajaCanarias firmó su mejor marca de la temporada: 15:37.59. Pero con esa medalla no concluye la participación de Marisa en esta cita europea, quien ya se prepara para volver a Braga este viernes para disputar la prueba de 5 kilómetros en ruta.



-Acudía a esta cita europea con muy buenas sensaciones y las expectativas se han cumplido.

“Así es. Las sensaciones eran buenas, pero me asusté un poco cuando le vi el peralte a la pista y me pareció demasiado. Una vez me metí en competición, pude ir bastante rápida. Además, me coloqué bastante bien en la salida y eso hizo que me pusiera desde el principio detrás de la italiana”



-¿Tuvo opciones de alcanzar a la que fue campeona de la prueba, la italiana Ivanova Marina?

“Ella estaba inscrita con mejor marca que yo y sabía que hace poco había logrado un 15:26:00. Estuve bastante tiempo detrás de ella y por un momento parecía que podía cogerla, pero al final se me fue despegando. Lo vi imposible y me centré en lograr el segundo puesto. Mantuve una distancia de unos cien metros a la tercera en todo momento y pude llegar bien”.



-El próximo sábado vuelve a Portugal. ¿Con la idea de colgarse otro metal?

“La carrera es por equipos y estamos en la pomada, pero yo no tengo referencias mías porque no he corrido este año ningún 5.000. Estoy inscrita con la marca del año pasado y el resto de mis compañeras no sé cuando habrán hecho las marcas, por lo que voy a ver lo que pasa. Intentaré luchar, pero no sé bien si voy a estar ya recuperada totalmente del 3.000 que hice el lunes. Además la marcha es complicada, porque cuando llegas a meta tienes comprobar que los jueces no te han sacado amonestaciones. La competición se desarrolla en Portugal y los jueces son portugueses, por lo que algo barren para casa”.



-Ya tiene uno de los objetivos de la temporada logrado. Le tenía muchas ganas a este Europeo.

“Es cierto. Se había ido aplazando por el tema de la pandemia y este año parece que se van recuperando las competiciones. También me ha costado coger el ritmo. De hecho aún me cuesta por culpa de aquel parón de tres meses que estuvimos encerrados. Eso me fastidió bastante y me ha costado mucho recuperar la forma. Esta marca y este segundo puesto me motivan mucho de cara a seguir con la temporada. A finales de junio se celebra en Arona el Campeonato de España y ese es otro de mis objetivos de la temporada. Luego, la semana siguiente, es el mundial en Finlandia, pero no sé si a esta cita voy a poder acudir por lo costoso que puede suponer. Por eso decidí también competir en Braga, ya que no iba a ser tan caro”.



-A pesar de haber logrado esa medalla de plata, ¿considera que aún tiene margen de mejora?

“A ver, este fue mi último tres mil en pista cubierta de la temporada y ahora me toca preparar la distancia de cinco kilómetros, con el club y las ligas nacionales. También puede que intente algún 10.000, si sale algo interesante, pero todo va a depender de cómo me vaya encontrando en la temporada”.