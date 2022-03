Alicia Cebrián: “Crearemos recorridos en diferentes puntos para que la gente tenga sitios para entrenar”

Alicia Cebrián Martínez de Lagos es la responsable del área de Deportes en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Alicia Cebrián Martínez de Lagos (Santa Cruz de Tenerife, 3 de febrero de 1983) es la responsable del área de Deportes en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Deportista olímpica de vela durante su larga carrera deportiva, la edil del Partido Popular trabaja en el fomento del atletismo federado y no federado.



-¿Cómo está fomentando el Ayuntamiento de Santa Cruz la práctica del atletismo, ya sea ‘amateur’ o federado?

“La pena es que el municipio no tiene una instalación para la practicar el atletismo. Solo está la de Tíncer, pero es propiedad del Cabildo Insular de Tenerife. Tenemos este hándicap, pero estamos trabajando en una propuesta. Queremos crear recorridos en diferentes puntos de la ciudad para que la gente tenga sitios de entrenamiento que estén perfectamente señalizados para que se puedan medir correctamente las distancias y los tiempos. Así, intentamos evitar las aglomeraciones que se producen todas las tardes en la Avenida de Anaga y le damos a conocer a la gente de Santa Cruz que existen más sitios para practicar deporte. Hay más posibilidades porque la ciudad es muy grande”.



-¿Dónde estarían ubicados esos nuevos recorridos?

“Tenemos identificados algunos, que además tienen el complemento de tener otro tipo de equipamiento deportivo, como podrían ser las barras de calistenia. No solo nos fijamos en la zona centro, sino que estos recorridos estarían repartidos por todo el municipio. Uno que tenemos en mente estaría en el Parque de la Estrella, que recientemente fue inaugurado y otros en el Parque García Sanabria y en el Parque de La Granja. Llevamos trabajando en el proyecto meses, pero la realidad es que va lento. Esto también lo queremos integrar en una aplicación en la que también estamos trabajando. Cada usuario de esa aplicación puede geolocalizar donde está todo el equipamiento deportivo de la ciudad. Además, habría vídeos explicativos de los ejercicios que se pueden hacer en cada equipamiento”.



-¿Existe algún proyecto futuro para construir una gran instalación atlética en el municipio?

“El problema es el espacio. Nos encantaría tener una instalación del tipo de Tíncer en Santa Cruz, pero a día de hoy no es viable. Hay que seguir pensando y viendo posibilidades. Sería estupendo tener más instalaciones deportivas. Santa Cruz en los últimos años ha crecido un montón y hay mucha más población, pero las infraestructuras deportivas siguen siendo las mismas que en los años 70 u 80. La realidad es que si hubiese más espacio deportivo, se le podría dar más oferta a los ciudadanos. A día de hoy, hay muchas instalaciones que están completamente congestionadas, ya que hay un montón de clubes y cada uno tiene muchas categorías. Lo que se está haciendo es techar los patios de algunos colegios y ahí se gana espacio. Eso ha supuesto un desahogo. También se ha firmado un convenio con los institutos para poder hacer uso de las instalaciones en horario de tarde. A cambio el servicio de Deportes se encarga del mantenimiento. Esos institutos son Anaga, San Andrés, Ofra, Virgen de la Candelaria, Andrés Bello, César Manrique, Tomás Iriarte, Alcalde Bernabé, Benito Pérez Armas, Chapatal, Teobaldo Power, Sobradillo, Las Veredillas y María Rosa Alonso”.



-Recientemente este mismo diario publicó que hasta cuatro canchas de la ciudad no están siendo utilizadas por la enorme demora que existe en su remodelación o rehabilitación. Al servicio de Deportes este problema le afecta enormemente, puesto que, si hay pocas instalaciones y algunas no se pueden usar, más congestión se produce. ¿Qué opina del tema?

“Es un asunto de Infraestructuras. Es verdad que no se han podido recepcionar esas obras y es una pena. Lo que queremos es ponerlas en funcionamiento cuanto antes. La obras han llevado retraso, pero creo que no queda mucho para que finalicen los trabajos y se puede recepcionar. La voluntad de todas las áreas implicadas en este tema ha sido la de acabar cuanto antes, pero a veces las cosas no salen como uno quiere”.



-¿Cómo ha evolucionado el deporte en la ciudad a causa de la pandemia que hoy en día seguimos sufriendo?

“El deporte ha crecido mucho este año. Estábamos asustados por el impacto de la pandemia, ya que creíamos que habría una generación que no se iba a recuperar o que dejaría de hacer deporte. Pero la realidad es que ha sucedido lo contrario. El número de licencias han crecido y eso demuestra que el deporte en la ciudad está muy vivo”.