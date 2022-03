Alonso acusa a Zambudio de limitar sus derechos de representación

La concejala santacrucera Evelyn Alonso. DA

La aún concejala de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Santa Cruz y responsable del área de Seguridad, Evelyn Alonso, mostró ayer su malestar ante la imposibilidad de presentar una moción al Pleno que se celebra mañana, según aseveró, porque la portavoz del grupo mixto, Matilde Zambudio, le impidió su presentación. “Es la segunda vez que me retira esta moción en la que instamos al Gobierno de Canarias a que se mantengan los recursos de Protección Civil en La Palma”.



Según Alonso, “no solo me ha retirado la moción sino que ella presenta una prácticamente igual, en apoyo del pueblo de La Palma, pero sin los acuerdos que yo llevaba”. “Intenté acordar con ella -continuó- la inclusión de los acuerdos y así tratar de que fuera institucional, pero ni se dignó a responderme”.



Por todo ello, dice Alonso, ante “esta forma de actuar”, “ya he puesto en manos de mis abogados esta limitación de mis derechos como representante público. Iré donde haga falta para defenderlos, porque, aunque fuera concejala no adscrita, que no lo soy, seguiría manteniendo mi derecho a participación en el Pleno”. Cs presenta una moción al Pleno de mañana en la que solicita que se destine, desde Santa Cruz, una partida de ayudas para las personas afectadas por la erupción del volcán en La Palma.