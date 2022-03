Ibai Llanos revela que sufre una ceguera del 70% en un ojo

Imagen del ‘streaming’ de Ibai Llanos. | Twitch

El popular ‘streamer’ español Ibai Llanos reveló el pasado fin de semana que padece una ceguera parcial de un 70% en su ojo izquierdo. Lo cierto es que muchos de sus seguidores se vieron sorprendidos con esta revelación, pues no tenían idea de este problema que Llanos sufre desde hace años.

“Yo no veía nada de un ojo. Entonces, claro, yo decía, bueno, lo típico, ‘esto es por culpa de la pantalla’, que mucho lo habréis pensado, ‘Yo estoy ciego, necesito gafas”, comentaba Ibai hace tan solo unos meses. Fue entonces cuando acudió a un especialista que le confirmó que no era un problema de vista.

“Si tú no ves bien de un ojo, pero la vista la tienes perfecta, significa que estás perdiendo la vista probablemente por algo que tienes en el cerebro o por un problema que puedes tener en otro sitio, es una movida. Es una movida no ver de un ojo y que no sea un problema ocular”, señalaba el ‘streamer’, que se sometió a varias pruebas para dar con el origen problema, que resultó ser una infección de herpes que tuvo cuando era niño.

“Si tú pasas el herpes puede que tengas algún efecto secundario y, al parecer, el efecto secundario que yo he tenido cuando me he hecho mayor ha sido que he perdido el 70% de la vista del ojo izquierdo”, indicaba Ibai Llanos.

Ibai Llanos, muy querido en La Palma

El ‘streamer’ emitió el pasado 25 de septiembre un directo benéfico, cuya recaudación fue destinada a los damnificados por el volcán de La Palma, una acción con la que se ganó el aplauso de los palmeros, en particular, y los canarios, en general. “Hoy va a ser un bonito día”, decía el streamer al comienzo de la emisión en su cuenta en Twitter.

Al final de la jornada la recaudación alcanzó los 46.000 euros, aunque Ibai calculó que en total eran más de 100.000 lo obtenido junto al resto de compañeros participantes en la iniciativa solidaria. Miles de personas en todo el mundo siguieron el directo del bilbaíno.

¿Quién es Ibai Llanos?

Ibai Llanos nació en Bilbao en 1995 y ha sido ‘streamer’, ‘youtuber’ y presentador de deportes electrónicos. En 2020, junto al futbolista del Barça, Gerard Piqué, fundó el equipo de esport KOI, si bien, anteriormente había mostrado su talento para crear contenidos en G2 Esports.

Cuenta con más de 9 millones de seguidores y ha ganado cuatro Trasgos de Oro, dos Esports Awards y cuatro premios Esland. Y, por si esto fuera poco, ha sido incluido en la lista de “personas más influyentes del mundo” elaborada por Forbes para 2021.