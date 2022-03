La declaración de amor de Christian Gálvez a su nueva pareja en directo

Christian Gálvez. | EP

Christian Gálvez está en boca de todos tras hacer pública su relación sentimental con la presentadora Patricia Pardo, una relación que nos sorprendía a todos, pero que tiene muy ilusionada a estos dos tortolitos que acaban de salir de sus matrimonios. Este sábado, el presentador ha acudido a Cadena 100 para presentar ‘De Sábado en CADENA 100’ y le ha dedicado unas emocionantes palabras a la que ya es su novia.

“Esta semana he aprendido algo. He aprendido que si doy un paso puede que me aplaudan o puede que me critiquen. Pero es que también he aprendido que si no lo doy, puede que también lo hagan” comenzaba diciendo el presentador y adelantaba así un discurso que nadie esperaba a Patricia Pardo: “Así que lo que he decidido ha sido caminar con libertad, disfrutando cada ‘pasiño’ que es como se hace ‘o camiño’. Camino sin prisa, pero con alma. Y es que la vida es muy corta para estar ahorrando un buenos días, un gracias o un te quiero”.

Lo mejor venía después, cuando Christian se dirigía especialmente a ella y al amor que siente por Patricia: “Y hablando de querer, alguien a quien quiero y admiro, dijo este lunes, feliz e ilusionada, que si son rosas, florecerán. Se llama Patricia”.

Además, Christian no ha dudado ni un solo momento en utilizar el apodo cariñosa que utiliza para llamarla en la intimidad: “Y a ti, Paty, a ti te digo que son rosas. Que pienso regalarlas y cuidarlas tanto, que tendremos el rosal más bonito de Galicia, de España y del mundo entero. Y si mañana se marchitan, juntos os recordaremos que lo que importa es la pasión y la perseverancia de los jardineros. Y plantaremos y cuidaremos tantas flores como hagan falta”.

“Porque tú, Paty, tú alimentas mis cinco sentidos. Y como dijo Gabriel García Márquez, ‘todo se reduce a la última persona en la que piensas cada noche, ahí es donde está mi corazón’. Ahora ya sabéis donde está el mío” terminaba diciendo el locutor y presentador de televisión.

A la salida de la radio, el presentador de televisión no ha querido pararse y atender a los medios de comunicación que se encontraban en las inmediaciones, pero sí que ha saludado a los compañeros. Es un momento muy especial para Christian, que por fin ha hecho público con un discurso de lo más cariñoso en la radio.