MiradasDoc estrena hoy en España los films a concurso ‘Brotherhood’ y ‘Trenches’

Fotograma de ‘Trenches’, de Loup Bureau. / DA

El XV Festival y Mercado Internacional de Cine Documental de Guía de Isora, MiradasDoc, presenta hoy miércoles en su programación dos estrenos nacionales, dos obras que, además, compiten en sendas categorías del certamen cinematográfico.

A las 19.00 horas comenzará la proyección de Brotherhood (Francesco Montagner / 97’ / 2021 / República Checa, Italia). El film muestra la historia de Jabir, Usama y Useir, tres hermanos bosnios que crecieron a la sombra de su padre, un estricto predicador islamista. Cuando condenan a su progenitor a dos años de prisión por terrorismo, los tres hermanos se ven solos. Este documental está seleccionado en la categoría de largometraje internacional y durante su pase contará con la presencia de su director en la sala.

Después, a partir de las 21.30 horas, comenzará la exhibición de la película Trenches (Loup Bureau / 85’ / 2021 / Francia), que compite en la categoría de ópera prima internacional. El documental muestra a los soldados ucranianos que, antes del comienzo de la reciente invasión rusa, ya combatían a los separatistas apoyados por Rusia en el Donbás (Ucrania), mientras los diplomáticos negociaban muy lejos de allí precarios altos el fuego y treguas.

CORTOMETRAJES

Antes de la proyección de ambos estrenos, a partir de las 16.30 se pasarán cuatro cortometrajes. Todos ellos compiten en MiradasDoc en la categoría de películas cortas: Don’t get too comfortable (Shaima Al-Tamimi / 9’ / 2021 / Yemen, Kenia, Estados Unidos, Catar, Emiratos Árabes), Two-Spirit (Mónica Taboada-Tapia / 16’ / 2021 / Colombia), Side by side (Polen Ly / 21’ / 2021 / Camboya) y Abisal (Alejandro Alonso / 30’ / 2021 / Francia, Cuba).

Todas las películas se proyectarán en el Auditorio de Guía de Isora y las entradas para los tres pases, que tienen un precio de un euro, se pueden adquirir en el sitio web tomaticket.es (https://www.tomaticket.es/es-es/artista/festival-miradasdoc).