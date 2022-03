Muere el hombre trasplantado con un corazón de cerdo

Los cirujanos durante la intervención. El Español

El primer trasplante de corazón de cerdo a un humano, concretamente a David Bennett de 57 años, se llevó a cabo hace apenas unos meses. La intervención exitosa dio la vuelta al mundo por lo inédito de la misma.

Lamentablemente, según recoge este miércoles The New York Time, el varón ha fallecido esta semana. Hasta ahora, “no se ha notificado ninguna causa obvia del fallecimiento”, señalan fuentes hospitalarias que no descartan que el hombre hubiera rechazado el órgano animal tras dos meses del trasplante.

El personal médico realizará estos días la autopsia para dilucidar la muerte de Bennett.

Según explicó la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland en su momento, el trasplante de un corazón de cerdo “era la única opción disponible para el paciente”, ya que varios hospitales habían descartado la posibilidad de hacerle un trasplante convencional.