Mónica García, ministra de Sanidad: “Demandamos al Gobierno de Canarias que nos dejaran trabajar”

La ministra de Sanidad, Mónica García, compareció a media mañana en el puerto de Granadilla para ofrecer un nuevo parte sobre la operación de evacuación del crucero MV Hondius. Pocos segundos antes, el avión que traslada a los catorce pasajeros españoles al hospital Gómez Ulla de Madrid sobrevolaba el puerto granadillero rumbo a la capital.
García detalló el itinerario previsto para las siguientes horas. Tras la salida del vuelo español, los próximos en partir serán los aviones con destino a Francia, (que ya se encuentran en el aeropuerto) con cinco pasajeros; Canadá, con cuatro; y Países Bajos, con veintiséis ocupantes a bordo, y que llevará en dicho viaje a varios pasajeros de distintos países.
A continuación, despegarán los vuelos hacia Reino Unido. Ya por la tarde lo harán los aviones rumbo a Turquía e Irlanda.
La ministra confirmó que el Ministerio se ha puesto en contacto, a través de Sanidad Exterior, con el portavoz o enlace de los pasajeros españoles. “Les hemos dado la bienvenida y nos ha trasladado que están muy agradecidos”, afirmó.
Sobre las pruebas epidemiológicas practicadas a bordo, García aseguró que todos los viajeros continúan asintomáticos y avanzó que, en caso de detectars algún positivo durante la cuarentena, “se adoptarían las medidas corresondientes”.
García quiso quitar hierro a la polémica institucional y centrar el foco en el dispositivo. “Tenemos que hablar del éxito de este despliegue, y hay absoluta seguridad de que no habrá contactos con la población local”, subrayó. La ministra recordó que hace un mes se realizó un simulacro en Las Palmas con un escenario similar.
“Las polémicas están alejadas de la salud pública”
Aún así, ante las preguntas de los periodistas, la titular de Sanidad respondió a las críticas vertidas en las últimas horas desde el Ejecutivo regional. “Ayer le demandamos al Gobierno de Canarias que nos dejaran trabajar”, reprochó. Y añadió: “Las polémicas están alejadas de los criterios de preservación de la salud pública. El alarmismo es contrario a este criterio”.
García reivindicó el papel del Archipiélago en el operativo, calificando este operativ como un “motivo de orgullo para la nación y para Canarias, una comunidad solidaria y comprometida”. Y cerró con un llamamiento: “Hay que ser fieles a la población y evitar aquellos mensajes que distorsionen”.
Mañana por la mañana, una vez haya un impass en el desembarco de pasajeros, se procederá a repostar el crucero en la propia dársena del puerto de Granadilla.