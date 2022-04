Ucrania recupera la ciudad de Bucha y encuentra al menos 280 cadáveres de civiles tirados en las calles

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han acusado este viernes a Rusia de haber minado edificios e infraestructuras civiles, así como otros espacios de Bucha, en la región de Kiev, antes de ser expulsados por las tropas ucranianas. El alcalde la ciudad ha explicado a AFP que al menos 280 cuerpos de civiles han tenido que ser enterrados en fosas comunes.

Asimismo, un reportero de la agencia ha confirmado que se ha encontrado con cadáveres en las calles, entre ellos el de una persona con las manos atadas.

“Al salir de la ciudad de Bucha, las fuerzas de ocupación rusas minaron edificios civiles, infraestructura y otras áreas”, han comunicado las Fuerzas Armadas en un último parte, en el que han alertado de que las tropas rusas se han replegado para intensificar los ataques en otras regiones, como Donetsk.

El Estado Mayor ha contado que en los territorios de Zaporiyia ocupados por las fuerzas rusas continúan las detenciones de ciudadanos “que organizan acciones a favor de Ucrania y preparan sabotajes contra los invasores”.

A su vez, ha hecho saber que las tropas continúan rusas continúan desplegando sistemas de artillería en los barrios residenciales de las afueras para seguir disparando sobre esta ciudad, a la cual, ha dicho, estarían retirando la ayuda humanitaria para otros fines.

Las autoridades ucranianas han señalado que Rusia está intensificando las labores de propaganda en las zonas que controla, ya sea incentivando la enseñanza del ruso a través de “recompensas monetarias” a los docentes, o distribuyendo ayuda humanitaria” a las familias de pocos recursos y bajos ingresos.

