Amigos de El Tanque anuncia un acuerdo con Cepsa para preservar varios elementos de la refinería

La presidenta de la Asociación Amigos del Espacio Cultural El Tanque, Dulce Xerach Pérez, manifestó ayer que se ha alcanzado con Cepsa un principio de acuerdo para no demoler varios elementos de la refinería de Santa Cruz de Tenerife, que se podrían utilizar más adelante con fines culturales. En concreto, se trata de un almacén construido en 1959, un espacio denominado la capilla, que sirve de salón de actos, y el depósito de agua visible a la entrada de la capital.
El objetivo es que esas edificaciones queden fuera del proceso de desmantelamiento de la refinería que se inició hace unos años y se entregue así su uso a la ciudad. En declaraciones a EFE, la presidenta del colectivo cultural aseguró desconocer si el Ayuntamiento está ya al tanto de esta cuestión y expuso que la intención ahora es también salvar al menos uno de los depósitos con forma de esfera donde se almacenaba el gas.
En este caso, la idea sería ubicar en esos elementos, a los que se accede por su parte inferior, propuestas artísticas de videoarte, algo parecido a lo que se consiguió en su momento con el Espacio Cultural El Tanque, también dentro de la antigua refinería santacrucera.
UNA FUNDACIÓN
En cuanto a los dos edificios restantes, quien fuera consejera de Cultura del Cabildo de Tenerife ve con buenos ojos la misma alternativa planteada por el Ayuntamiento de Santa Cruz para el rehabilitado Parque Viera y Clavijo, esto es, la gestión por una entidad privada que le dé un uso cultural. “La fórmula de crear una fundación nos parece la más correcta, porque en la actualidad la ciudad tiene muchos espacios públicos de este tipo, cuyo mantenimiento resulta muy costoso”, señaló Dulce Xerach Pérez.
El Cabildo y el Gobierno regional se enfrascaron durante años en una lucha judicial para evitar el derribo del almacén. Se intentó declararlo Bien de Interés Cultural (BIC), pero no se logró por la oposición de la compañía, de modo que un tercio de su estructura ha desaparecido. Muchos expertos han defendido los valores patrimoniales de esta obra del arquitecto José Blasco, que la hacían merecedora de su conservación integral.
La entidad internacional Docomomo, cuyo objetivo es inventariar, divulgar y proteger el patrimonio arquitectónico de la época moderna, lo recoge como una obra destacada de la ciudad, aunque indica de forma errónea que fue declarado BIC en 2005. En realidad, los tribunales anularon esa catalogación por iniciativa de Cepsa, que siempre ha dejado claro que no pretendía demoler el edificio, sino evitar las limitaciones que impone esta protección.
EL PRECEDENTE
El Espacio Cultural El Tanque abrió sus puertas el 11 de julio de 1997, tras la ejecución del proyecto de rehabilitación del arquitecto Fernando Menis. Se trata de uno de los tres centros expositivos que gestiona el Gobierno de Canarias en Tenerife, junto a la Sala de Arte Contemporáneo (SAC), en Santa Cruz, y la Sala de Arte del Instituto de Canarias Cabrera Pinto, en La Laguna.
KEROXEN
Tal y como recoge el sitio web del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, está destinado, fundamentalmente, “a la exhibición de la creación visual contemporánea, en especial de sello isleño, y abierta a la participación de toda la ciudadanía. También es escenario de otras actividades musicales y de carácter multidisciplinar”. Una de las más conocidas es el Festival Keroxen, que reúne música, performance, artes visuales, danza y otras propuestas artísticas.