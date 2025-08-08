tenerife

Cortes al tráfico en la TF-1 desde este fin de semana: horarios y tramos

Se solicita extremar las precauciones y seguir en todo momento las indicaciones
Cortes al tráfico en la TF-1 desde este fin de semana. Cabildo de Tenerife
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Carreteras, continuará esta semana con las obras de mejora y rehabilitación del firme en la autopista del Sur (TF-1). Los trabajos se realizarán entre este domingo 10 de agosto y el jueves 14 de agosto, en horario nocturno, desde las 21:00 hasta las 06:00 horas.

Las intervenciones afectarán al tramo comprendido entre El Porís (kilómetro 37), Abades (kilómetro 45) y Tajao (kilómetro 47). Durante la ejecución de las obras se procederá al cierre del carril derecho, y en algunos puntos también se cerrarán los carriles centrales en ambos sentidos, habilitándose los carriles exteriores para el desvío del tráfico.

  1. Un joven camina por el arcén de la autopista TF-1. DANuevo disparate en la TF-1: “Ya lo he visto todo”
  2. Abren al tráfico el enlace de Las Chafiras con la intención de aliviar la congestión de la TF-1Abren al tráfico el enlace de Las Chafiras con la intención de aliviar la congestión de la TF-1
  3. Adeje exige refuerzos en guaguas y soluciones en la TF-1 para aliviar el tráficoAdeje exige refuerzos en guaguas y soluciones en la TF-1 para aliviar el tráfico

Desde el Cabildo se solicita a los conductores que circulen por esta vía que extremen las precauciones y sigan en todo momento las indicaciones del personal de Carreteras y la señalización dispuesta en la zona de obras.

La TF-1 es una de las principales arterias de comunicación de la Isla, con un volumen de tráfico diario superior a 70.000 vehículos.

Además de la renovación del firme, el proyecto incluye otras actuaciones como la ejecución de bandas sonoras en los bordes de la calzada, el recrecido de las biondas y la mediana, la colocación de captafaros, el repintado completo de la señalización horizontal, la instalación de barreras rígidas de hormigón y la colocación de pretiles en los puentes.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas