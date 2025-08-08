Cortes al tráfico en la TF-1 desde este fin de semana: horarios y tramos

El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Carreteras, continuará esta semana con las obras de mejora y rehabilitación del firme en la autopista del Sur (TF-1). Los trabajos se realizarán entre este domingo 10 de agosto y el jueves 14 de agosto, en horario nocturno, desde las 21:00 hasta las 06:00 horas.
Las intervenciones afectarán al tramo comprendido entre El Porís (kilómetro 37), Abades (kilómetro 45) y Tajao (kilómetro 47). Durante la ejecución de las obras se procederá al cierre del carril derecho, y en algunos puntos también se cerrarán los carriles centrales en ambos sentidos, habilitándose los carriles exteriores para el desvío del tráfico.
Desde el Cabildo se solicita a los conductores que circulen por esta vía que extremen las precauciones y sigan en todo momento las indicaciones del personal de Carreteras y la señalización dispuesta en la zona de obras.
La TF-1 es una de las principales arterias de comunicación de la Isla, con un volumen de tráfico diario superior a 70.000 vehículos.
Además de la renovación del firme, el proyecto incluye otras actuaciones como la ejecución de bandas sonoras en los bordes de la calzada, el recrecido de las biondas y la mediana, la colocación de captafaros, el repintado completo de la señalización horizontal, la instalación de barreras rígidas de hormigón y la colocación de pretiles en los puentes.