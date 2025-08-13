Dylan Bordón: talento y juventud para La Laguna Tenerife

La Laguna Tenerife se ha hecho con los servicios del base argentino de 1,91, Dylan Bordón, para las dos próximas temporadas, con opción a dos más.
Bordón (Ciudad de Corrientes, 16/10/2004), que tiene también la nacionalidad italiana, llega procedente del Dreamland Gran Canaria, en cuyos filiales militó las últimas tres temporadas.
Dylan se formó en las categorías inferiores del Club San Martín de Corrientes y llegó a debutar con su primer equipo, en la Liga Nacional de Básquet (LNB) de Argentina, con apenas 15 años, para incorporarse a la estructura del Granca en el verano del 2022.
Dylan Bordón, calidad y proyección
El nuevo base canarista, que llegó a debutar también con la primera plantilla amarilla tanto en Liga Endesa como en Eurocup, promedió el curso pasado, en Segunda FEB, 17,4 puntos y 4,5 asistencias para una valoración media de 18,6 créditos en los casi 28 minutos que dispuso por partido.
Internacional en todas las categorías de la albiceleste, fue el mejor base del FIBA America U18 hace tres campañas y a finales del mes pasado debutó ya con la selección absoluta de Argentina, bajo la dirección de Pablo Prigioni y coincidiendo con los amistosos disputados en Madrid, ante Angola.