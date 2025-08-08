El Auditorio de Tenerife coproduce una zarzuela que se estrena en Madrid

Los Teatros del Canal acogerán en septiembre el estreno de El Orgullo de quererte, una zarzuela contemporánea ambientada en las fiestas del Orgullo de Madrid, que reivindican los derechos LGTBI+. Con la dirección musical de Alondra de la Parra y la dirección escénica de Albert Boadella, este nuevo título ha sido coproducido por el Auditorio de Tenerife.
Esta semana han comenzado los ensayos de El Orgullo de quererte, que se podrá ver en la Sala Roja de los madrileños Teatros del Canal del 11 al 20 de septiembre. Se trata de una coproducción de la Fundación Orcam (Orquesta y Coro Comunidad de Madrid), Madrid, Cultura y Turismo y el Auditorio de Tenerife. La música corre a cargo del compositor Javier Carmena y el libreto es obra de Felipe Nieto.
La directora mexicana Alondra de la Parra, actual maestra titular de la Orcam, comparte la dirección musical junto a José Luis López Antón, que liderará a la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, mientras que en la firma de la puesta en escena Albert Boadella, uno de los grandes renovadores del teatro español, está acompañado por Martina Cabanas.
La mexicana Alondra de la Parra asume la dirección musical del nuevo título, mientras que Albert Boadella firma la escénica
El proyecto nació en 2010 con el fin de revitalizar la zarzuela de gran formato, respetando su forma tradicional y actualizando la temática para los nuevos públicos. Carmena ha compuesto una partitura “muy bella, porque ha tenido la inteligencia y la humildad de seguir el legado de los grandes del género”, destaca Boadella.
Tras una versión de concierto semiescenificada en Teatros del Canal en 2022, la obra llega el próximo mes a los escenarios en su formato completo.
COSTUMBRISMO Y ACTUALIZACIÓN
El Orgullo de quererte mantiene el sabor costumbrista del género clásico, pero traslada la acción a un entorno urbano actual, enmarcado en las fiestas del Orgullo madrileño, para explorar temas como el amor, los celos o la libertad a través de ritmos como el chotis, el pasodoble, el bolero o el foxtrot.
La historia sigue a Tadeo, un joven que llega a Madrid para vivir su primer Orgullo. Allí conoce a Alonso, por quien se siente atraído, y se enfrenta a P.J., la expareja de este, que es capaz de cualquier fechoría para retenerlo a su lado.
El reparto lo encabezan los tenores Enrique Viana y Santiago Ballerini, el barítono Germán Olvera, la soprano María Rey-Joly y Berna Perles, junto a un elenco de voces emergentes y experimentadas, así como bailarines-figurantes.