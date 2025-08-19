Avanzan los trámites para buscar energía geotérmica en Vilaflor

El Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna expone a información pública la solicitud de la entidad Energía Geotérmica de Canarias S.L.U. de licencia urbanística provisional para instalaciones anexas y ejecución de perforaciones de investigación geotérmica en el municipio para el desarrollo del proyecto Sondeo Tenerife-Sur. El plazo para que las personas o entidades interesadas presenten alegaciones es de 20 días hábiles.
Según se explica en el proyecto técnico, tras una primera fase de estudios, realizados durante los últimos meses, se aportaron 10 ubicaciones en las que se prevé realizar los sondeos de investigación en la zona. La ejecución de los trabajos se desarrollará por fases. Para ello será necesaria la mejora de los accesos y la ejecución de los sondeos, así como el posterior desmantelamiento y restauración del terreno.
El tiempo estimado para la ejecución es de aproximadamente cuatro meses. Es relevante destacar que se trata de sondeos de investigación con carácter provisional, por lo que, una vez concluidas las operaciones, el terreno será restaurado a su estado original.
Además del movimiento de tierras requerido para estas labores, será necesario realizar dos balsas provisionales destinadas a recoger fluidos y lodos generados. Se proyectan dos balsas de 710 metros cúbicos que serán impermeabilizadas.
Asimismo, se construirán dos fosos de perforación temporales de pequeñas dimensiones.
Además, aunque los accesos son transitables, se mejorarán los caminos, con zahorra, en aquellos tramos donde sea necesario para garantizar la seguridad del tránsito de vehículos pesados y evitar molestias de polvo y arena a las parcelas colindantes. En particular, el acceso al emplazamiento se realizará desde el kilómetro 14,674 de la carretera TF-51, mediante el Camino de Trevejos. De los 836 metros de vía será necesario adecuar 630.
En la zona de actuación prevista para la ejecución de la obra no hay presencia de infraestructuras o servicios afectados, tales como redes de abastecimiento, saneamiento, electricidad o telecomunicaciones.
El presupuesto para la ejecución de los trabajos definidos en el proyecto asciende a 8.049.084,26 euros.