Detectan un nuevo enjambre sísmico en Tenerife con más de 90 pequeños terremotos

La Red Sísmica Canaria, gestionada por el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), ha registrado un nuevo enjambre sísmico en Tenerife.
El episodio tuvo lugar durante la tarde de ayer sábado, 30 de agosto, entre las 17:14 y las 18:26 horas, y constó de más de 90 sismos de muy baja magnitud.
Según informa Involcan, se trata de eventos volcano-tectónicos (VT), un tipo de terremoto que se origina por la fracturación de rocas en el interior del sistema volcánico de la isla.
Este fenómeno forma parte de una actividad sísmica recurrente en Tenerife que se remonta a junio de 2017, cuando comenzaron a documentarse estos enjambres de forma habitual.
Más de 120 enjambres en ocho años
Desde entonces, se han registrado más de 120 episodios similares, todos ellos vinculados a un proceso de presurización del sistema volcánico-hidrotermal, provocado por la inyección de fluidos magmáticos en el subsuelo.
Este proceso ha sido monitorizado a través de múltiples indicadores científicos, como el aumento en la emisión difusa de dióxido de carbono (CO₂) en el cráter del Teide o los ligeros movimientos del terreno detectados desde 2024 en la zona noreste del complejo Teide – Pico Viejo.
Pese a la actividad, no existen indicios que apunten a un incremento de la probabilidad de una erupción volcánica a corto o medio plazo en la Isla. Así lo aclara Involcan, que insiste en que este tipo de fenómenos son esperables y naturales dentro del comportamiento de un sistema volcánico activo como el de Tenerife.
El organismo continúa su labor de vigilancia mediante sismómetros, estaciones GNSS y análisis geoquímicos, ofreciendo información continua y contrastada sobre el estado del sistema volcánico insular.