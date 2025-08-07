La comunidad científica sentencia: no habrá erupción inminente en el Teide, pero el riesgo en 50 años es alto

EFE/DA. | La comunidad científica estima que las probabilidades de que se produzca una erupción volcánica en Tenerife en los próximos 50 años oscilan entre el 30% y el 40%, según los datos que manejan los principales organismos de vigilancia geológica en Canarias. Esta estimación se mantiene tras el enjambre sísmico registrado en la madrugada de este jueves, al suroeste del Pico Viejo, dentro del Parque Nacional del Teide.
Más de 700 pequeños terremotos fueron detectados en unas cuatro horas, con epicentros localizados a unos 10 kilómetros de profundidad. La magnitud de los sismos fue muy baja, inferior a 1 en la escala MLGB, lo que ha hecho que no fueran sentidos por la población.
El Instituto Geográfico Nacional (IGN), a través de su director en Canarias, Itahiza Domínguez, ha subrayado que no hay indicios de que este nuevo enjambre esté asociado a una intrusión magmática que preceda a una erupción a corto plazo. “A diferencia de lo que ocurrió en La Palma en 2021, no se ha detectado deformación del terreno ni incremento en las emisiones de gases volcánicos como el dióxido de azufre”, explicó Itahiza a la agencia EFE.
Se trata del sexto enjambre sísmico registrado en la zona desde octubre de 2016, con episodios posteriores en junio de 2019, junio y julio de 2022, y noviembre de 2024. Todos se han concentrado en el mismo sector del suroeste del Teide.
Sin embargo, los científicos reconocen que no se puede afirmar con certeza si esta recurrencia es anómala, dado que no existen registros comparables anteriores a los últimos 20 años.
Domínguez destaca que, aunque este tipo de actividad puede parecer de escasa relevancia, “es otro paso más de actividad magmática en Tenerife”, lo que obliga a un seguimiento constante. “Tenemos que trabajar como si la próxima intrusión fuera mañana. Puede ocurrir, pasó en La Palma“, añadió.
El director del IGN ealn Canarias recordó que, tras la erupción del volcán de La Palma, se comprobó que el magma había estado acumulándose bajo la Isla durante al menos 15 años. En el caso de Tenerife, se desconoce si se está formando un cuerpo magmático, aunque los organismos de vigilancia mantienen una observación permanente de la actividad.
Tras el enjambre registrado esta madrugada, tanto el IGN como el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) han compartido información y análisis con las autoridades competentes. Por el momento, no se ha activado ningún gabinete de emergencia ni se ha declarado ningún nivel de alerta volcánica.