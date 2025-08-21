Hospiten Sur incorpora un nuevo Servicio de Urgencias Pediátricas

El Hospital UniversitarioHospiten Sur pone en marcha su nuevo Servicio de Urgencias Pediátricas situado en el complejo hospitalario de Arona, en el sur de Tenerife.
El objetivo del centro sanitario es ofrecer atención personalizada y especializada a los menores, a través de un entorno diseñado especialmente para ellos. Zonas de aerosolterapia, boxes de observación y una sala de triaje pediátrico son algunas de las instalaciones que permitirán dar respuesta a las urgencias más frecuentes con el máximo confort y eficiencia.
El director médico del Hospital Universitario Hospiten Sur, el doctor Tomás Febles, explica que esta nueva unidad está integrada dentro del servicio de pediatría. “Contamos con un equipo de profesionales sanitarios cualificados para atender cualquier urgencia con la mejor eficiencia y tecnología adaptada a las necesidades de los usuarios”, afirma.
El Servicio de Urgencias Pediátricas cuenta con distintos espacios para poder atender a los pacientes en función de las necesidades que manifiesten. El Dr. Febles explica que “cuenta con una sala de triaje, dos boxes de observación y puestos de aerosolterapia para poder atender a niños y adolescentes en las mejores condiciones posibles”.
El horario de atención de las urgencias pediátricas es de 10:00 a 22:00 horas, todos los días, y fuera de ese tramo horario el hospital dispone de un especialista localizado durante las 24 horas, garantizando la atención continuada en todo momento para casos de urgencias.
Con esta nueva prestación, Hospiten sigue trabajando para que la salud de los más pequeños sea siempre una prioridad, ofreciendo una atención pediátrica especializada que contribuye al bienestar y al estado de salud de las familias que acuden al centro.
Sobre Hospiten
Hospiten es una red sanitaria internacional con más de 55 años de andadura comprometida con la prestación de un servicio de máxima calidad, que cuenta con 20 centros médico-hospitalarios privados en España, República Dominicana, México, Jamaica y Panamá, además de 175 centros médicos ambulatorios, bajo la marca Clinic Assist. Fundada por el Dr. Pedro Luis Cobiella, atiende anualmente a más de tres millones de pacientes de todo el mundo y cuenta con una plantilla de más de 5.000 personas, un cuidado que se reforzará en la Comunidad de Madrid gracias a la construcción de un hospital general universitario en Boadilla del Monte, que prevé la finalización de sus obras en 2026.
MD Anderson Cancer Center Madrid – Hospiten, es filial del prestigioso MD Anderson Cancer Center de Houston (Texas, EE.UU.). Con más de veinte años de historia en nuestro país, en la actualidad MD Anderson Madrid – Hospiten dispone de una Unidad de Ensayos Clínicos Fase I, más de 150 especialistas médicos formados en oncología, un total de 87 camas de hospitalización y un equipamiento tecnológico de última generación para el diagnóstico y tratamiento de los diferentes tipos de cáncer.