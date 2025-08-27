La Aemet actualiza su previsión en Canarias: todavía no guardes el paraguas

La previsión meteorológica para hoy indica que estará nuboso en el norte y sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales más probables en horas nocturnas, con apertura de amplios claros por la tarde.
En el resto de zonas, poco nuboso, con intervalos en el interior de las vertientes orientadas al sur, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán pocos cambios y los termómetros oscilarán entre los 29 grados de máxima en Tenerife y los 19 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en extremos este y noroeste así como en zonas altas durante la segunda mitad del día, con brisas en costas del suroeste.
En la provincia de Las Palmas para este miércoles, 27 de agosto de 2025, indica que estará nuboso en el norte de Gran Canaria con apertura de amplios claros por la tarde y no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales durante la madrugada, estando poco nuboso en el resto de zonas.
En cuanto a las islas de Lanzarote y Fuerteventura, habrá cielo nuboso durante la madrugada que tenderá a poco nuboso durante el día con algunos intervalos en el norte durante la mañana y en el este y sur durante la tarde, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas experimentarán pocos cambios en general. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 23ºC de mínima y los 26ºC de máxima.
Respecto al viento, soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en litorales sureste y noroeste. Brisas en costas del suroeste.