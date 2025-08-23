Trío Ícaro: vuelo de la música entre cuerdas y viento

El Trío Ícaro, integrado por Cristian Suárez Guerra (flauta), Paula Irina Calzada Sosa (violín) e Hisvett Margarita Garrachán Sulbarán (viola), surge del deseo de explorar una formación camerística poco frecuente, pero llena de posibilidades sonoras. Ellos serán mañana domingo los protagonistas de una nueva entrega del Festival Noon, a partir de las 12.00 horas, en la Casa del Vino de El Sauzal, con entrada gratuita.
MEMORIA Y EMOCIÓN
Con un pie en la tradición y otro en la búsqueda de nuevos horizontes, el conjunto propone un diálogo evocador entre cuerdas y viento, capaz de transportar al oyente a un espacio donde la música se convierte en memoria y emoción. Inspirados en el mito griego de Ícaro, los músicos ven en él un reflejo de su identidad artística: volar alto, arriesgarse creativamente, pero también con la prudencia necesaria para sostenerse. “Arriesgar, pero ser prudentes, soñar y cultivar lo inalcanzable”, señalan, conscientes de que el arte es equilibrio entre deseo y experiencia.
Su actual propuesta, titulada Serenata para un recuerdo, responde a ese espíritu de búsqueda. El programa reúne obras de tres grandes compositores: Joseph Haydn, con su ligereza clásica y equilibrio estructural; Ludwig van Beethoven, que aporta una energía contenida y un lenguaje innovador, y Max Reger, cuya densidad armónica y expresividad romántica envuelven en una atmósfera intensa. Como broche, se suma una obra contemporánea sorpresa, invitando a tender puentes entre épocas y estilos.
La elección del repertorio no es arbitraria. Los músicos explican que se inspiraron en la tradición de la serenata, género que en el siglo XVIII se interpretaba en veladas y buscaba transmitir serenidad y recogimiento. Así, cada pieza se convierte en una postal musical, una memoria que se revive en el presente, “un viaje sonoro que hace alusión a generar en la memoria del espectador un recuerdo”.
Más allá de la selección de obras, el ensamble instrumental constituye otro rasgo distintivo del Trío Ícaro. Aunque existe repertorio original para flauta, violín y viola, no se trata de una combinación habitual. Esto plantea retos, pero también abre un campo fértil de exploración.
La edición 2025 de Noon cuenta con el patrocinio principal de Islas Canarias, Latitud de Vida y el apoyo de la Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno autonómico, así como de diferentes cabildos y ayuntamientos, como los consistorios de Arrecife y San Sebastián de La Gomera, la Fundación Tenerife Rural y la Fedac de la Corporación insular de Gran Canaria. Vector de Ideas, entidad promotora del festival, ha sabido consolidar a lo largo de seis ediciones una propuesta que conecta música, patrimonio, turismo y desarrollo local.