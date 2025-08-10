Un accidente de tráfico ‘colapsa’ un tramo de la TF-1

Un accidente de tráfico que ha tenido lugar en la tarde de este domingo en la autopista del sur de Tenerife (TF-1) a la altura de los túneles de Güímar ha provocado importantes retenciones en sentido Santa Cruz, tal y como se aprecia en las imágenes de las cámaras de tráfico del Cabildo Insular.
De momento, se desconoce el alcance del siniestro. Asimismo, se insta a los conductores que circulen por la citada vía a que extremen las medidas de precaución.
Las retenciones se están produciendo en el tramo que comprende el término municipal de Fasnia y el Polígono Industrial de Güímar.