sucesos

Un accidente de tráfico ‘colapsa’ un tramo de la TF-1

Se insta a los conductores a que extremen las medidas de seguridad en estos momentos
Un accidente de tráfico 'colapsa' un tramo de la TF-1
Un accidente de tráfico 'colapsa' un tramo de la TF-1. DA
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

Un accidente de tráfico que ha tenido lugar en la tarde de este domingo en la autopista del sur de Tenerife (TF-1) a la altura de los túneles de Güímar ha provocado importantes retenciones en sentido Santa Cruz, tal y como se aprecia en las imágenes de las cámaras de tráfico del Cabildo Insular.

De momento, se desconoce el alcance del siniestro. Asimismo, se insta a los conductores que circulen por la citada vía a que extremen las medidas de precaución.

  1. La carretera que pone en jaque a los conductores en Tenerife
  2. Otra reyerta en Tenerife, esta vez en plena playa: uno de los implicados acaba en el hospitalOtra reyerta en Tenerife en menos de 24 horas, esta vez en plena playa: uno de los implicados acaba en el hospital
  3. Radar en la TF-2. XDos nuevos radares en Tenerife: estas son las carreteras donde ya están multando

Las retenciones se están produciendo en el tramo que comprende el término municipal de Fasnia y el Polígono Industrial de Güímar.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas