La carretera que pone en jaque a los conductores en Tenerife

Tenerife cuenta con varios accesos que, por su estrechez y condiciones, generan dificultades de circulación y riesgo en caso de emergencias. El camino de Rojas, que lleva al paseo litoral de El Sauzal, es un ejemplo: vía de doble sentido, con curvas pronunciadas, sin espacio para adelantar y con muy pocos puntos para ceder el paso.
La TF-21, entre Santa Úrsula y La Orotava, también presenta tramos sin arcén ni acera, lo que obliga a peatones a transitar por la calzada y ha motivado que el Cabildo estudie expropiaciones para ampliarla.
La Dirección General de Tráfico (DGT) identifica 18 tramos de alto riesgo para motoristas en la Isla, como la TF-21, TF-28 y TF-66 —este último, entre los kilómetros 1 y 9 en Guaza, considerado uno de los más peligrosos para adelantar en España—. Además, la TF-5 figura entre las vías más siniestras del Archipiélago.
En este contexto, un vídeo difundido en redes sociales muestra la complicada circulación en la carretera de acceso a la Playa del Bollullo, en La Orotava. En las imágenes se aprecia lo reducido de la vía, que no deja margen de maniobra en caso de encontrarse con otro vehículo o necesitar la entrada de equipos de emergencia.
Los comentarios de usuarios en la publicación expresan preocupación por esta situación: “¿Y si surge una emergencia por dónde acceden los equipos?”, “Todavía no sabe la peña que en verano no se puede bajar en coche”, “Esto tiene que estallar por algún lado…”, “Como tengan que dar la vuelta…”.