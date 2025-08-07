Así es la carretera más estrecha de Tenerife: curvas, doble sentido y un solo carril

España dispone de una de las redes de carreteras más amplias y diversas de Europa, lo que facilita el acceso a prácticamente cualquier rincón del país. Según datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible actualizados a diciembre de 2023, el territorio nacional cuenta con aproximadamente 165.375 kilómetros de vías. Durante los meses de verano, los desplazamientos se multiplican, y con ellos, las situaciones en las que los conductores deben enfrentarse a rutas desconocidas o de difícil tránsito.
Algunas de las carreteras más singulares del país se encuentran en entornos naturales espectaculares, lo que implica que, además de belleza, también presentan ciertos retos al volante. Un ejemplo es la carretera N-621, que atraviesa el occidente de Cantabria y conecta las localidades de La Hermida y Panes. Son 21 kilómetros entre desfiladeros rocosos, en un trazado muy estrecho donde la precaución es imprescindible.
Otro caso llamativo es la famosa carretera de Sa Calobra, en Mallorca, un tramo de 14 kilómetros lleno de curvas cerradas —al menos 12 de ellas con ángulos de 180 grados— y con el emblemático “nudo de la corbata”, una curva tan pronunciada que la carretera se cruza sobre sí misma. Se trata, sin duda, de uno de los trayectos más exigentes del país.
Una de las carreteras más complicada en Tenerife
En Tenerife, también existe una ruta que pone a prueba la habilidad y la paciencia de los conductores. Se trata del camino que conduce hasta el paseo litoral de El Sauzal, un lugar privilegiado para disfrutar de la costa norte de la Isla. Para llegar hasta allí en coche, es necesario tomar un desvío hacia el Camino Roja, a la altura del número 76 de la calle Las Breñas. El recorrido, aunque corto, exige concentración.
@uhmokalis 💀 📍El Sauzal, Tenerife #jet2holidays #jet2 ♬ Jet2 Advert – ✈️A7-BBH | MAN 🇬🇧
Esta vía se caracteriza por ser de doble sentido pero muy estrecha y con múltiples curvas, lo que dificulta la circulación fluida. Apenas hay espacios para ceder el paso, por lo que es esencial mantener la calma, actuar con cortesía y comunicarse con los vehículos que vienen de frente. Además, el acceso a esta carretera está sujeto a un horario de apertura variable, dependiendo de la época del año.
Al final del trayecto, los visitantes encontrarán una pequeña zona de aparcamientos, desde donde se accede al paseo y a la costa. Aunque su ubicación es algo escondida, merece la visita: cuenta con senderos adaptados para caminar, zonas de descanso para hacer picnic e incluso puntos donde es posible darse un baño en el mar.