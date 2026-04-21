La élite júnior regresa a la isla en la II Vuelta Ciclista a Tenerife

La II Vuelta Ciclista a Tenerife Júnior 2026 volverá a situar al archipiélago en el centro del ciclismo base nacional con la participación de 21 equipos. Entre ellos estarán, además de otros 18 conjuntos, los tres mejores de la pasada edición: el Electromercantil GR-100 (Plasencia, Cáceres) vencedor final por equipos; el Maguisa Guijuelo (Guijuelo, Salamanca) segundo, y el Bathco Cycling Team (Los Corrales de Buelna, Extremadura), tercero.
Este último, vinculado al Club Ciclista Besaya, es un pilar clave en la formación de corredores del más alto nivel en España; sus credenciales: haber formado grandes ciclistas como Óscar Freire, Ángel Madrazo y, más recientemente, la estrella del UAE Team Emirates, Juan Ayuso.
El Electromercantil regresará con la clara intención de defender el título y lo hará con un bloque sólido formado por Carlos Tena, Samuel Gómez, Pablo Rojas, Raúl Cintas y Alejandro Delgado, bajo la dirección deportiva de Javier Martín, que repite como Director de Equipo, y Álex Teruel.
Dentro de esta estructura destacan especialmente Carlos Tena, campeón del ranking cadete extremeño y referencia por su regularidad, y Raúl Cintas, un corredor con capacidad para brillar en momentos puntuales y dar más de una sorpresa. Ambos se perfilan como las principales bazas del Electromercantil para volver a lo más alto del podio.
Frente a ellos, los equipos canarios buscarán hacer valer un factor diferencial. Nuestra isla se caracteriza por ser cuna de grandes escaladores, por lo que formaciones como Tenerife Bike Point, Club Ciclista Viclass y Gran Canaria Bike Team tendrán muchas opciones de protagonismo. Competir en casa, en carreteras conocidas y exigentes, supone una ventaja o, al menos, un factor coadyuvante que puede inclinar la balanza.
Precisamente ahí reside una de las claves deportivas que impulsan la organización de pruebas de este nivel en Canarias. Ese es el principal motor del Comité Organizador: ofrecer a los corredores isleños la oportunidad de medirse con los mejores sin salir de su entorno, replicando así la dinámica competitiva de los ciclistas peninsulares, que semana tras semana disputan carreras de alto nivel.
Con un cartel de gran nivel y un recorrido que volverá a premiar a los más fuertes en la montaña, la II Vuelta Ciclista a Tenerife Júnior promete espectáculo y una lucha abierta entre la ambición visitante y el orgullo local.