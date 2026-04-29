La II Vuelta Ciclista Júnior a Tenerife se consolida como referente nacional y proyecta la isla como destino deportivo internacional

La II Vuelta Ciclista Júnior a Tenerife 2026 ha sido presentada oficialmente en una rueda de prensa en la que instituciones públicas, patrocinadores y organización destacaron la consolidación de esta prueba en su segunda edición y su creciente impacto deportivo y promocional para la isla.
La competición, que se celebrará el próximo 23 de mayo, contará con dos etapas y tendrá como eje principal al municipio de San Cristóbal de La Laguna, que acogerá la salida de ambas jornadas y la llegada de la primera, reforzando su papel como centro neurálgico del evento.
La primera etapa, de 69,8 kilómetros, unirá La Laguna con Santa Cruz y regreso, en un recorrido circular que combinará un inicio rápido con un final más exigente en zonas como Tegueste y Las Mercedes. La segunda etapa, de 99,07 kilómetros, partirá también desde La Laguna y finalizará en Vilaflor de Chasna, con un final en alto a 1.428 metros que será decisivo para la clasificación general.
Durante su intervención, el concejal de Deportes de La Laguna, Badel Albelo, destacó la importancia de la colaboración entre administraciones, federaciones y sector privado, subrayando que “estamos ante una prueba consolidada que no sería posible sin el compromiso conjunto”. Asimismo, puso en valor el papel de los ciclistas como verdaderos protagonistas y animó a la ciudadanía a participar en este evento deportivo.
Por su parte, la directora de Comunicación y Marketing de Cajasiete, Almudena Méndez, reafirmó el compromiso de la entidad con el deporte base, destacando que esta prueba “apoya el talento joven en sus inicios y contribuye a posicionar Tenerife como referente deportivo a nivel europeo”.
La consejera de Deportes del Cabildo de Tenerife, Yolanda Moliné, subrayó la relevancia de contar con equipos canarios en la competición, lo que permitirá a jóvenes ciclistas competir en casa en una prueba de alto nivel, al tiempo que refuerza la imagen de la isla como destino para el deporte y la competición internacional.
La presidenta del comité organizador, Noelia Pérez, agradeció el respaldo de instituciones públicas y privadas, señalando que “sin su apoyo hubiera sido imposible sacar adelante esta prueba”. Pérez destacó el alto nivel competitivo del evento, con la participación de 20 equipos, entre ellos tres canarios —Viclass de Tenerife, Tenerife Bike Point y Gran Canaria Bike Team— y dos internacionales procedentes de Portugal (Blackjack y Bairrada) y Francia (Asvillemur Cyclisme), lo que garantiza una carrera exigente y muy disputada. Además, anunció que la Televisión Canaria retransmitirá en directo la segunda etapa, ampliando así la visibilidad del evento.
La prueba no solo impulsa el desarrollo del ciclismo base, sino que también actúa como escaparate internacional para Tenerife, consolidando su posicionamiento como destino ideal para la práctica deportiva durante todo el año.
Desde la organización y las instituciones se ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que se acerque a disfrutar de la competición y apoye a los jóvenes talentos en un evento que combina deporte, convivencia y promoción del territorio.